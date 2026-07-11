Rot-Weiss Essen leiht Stürmer Semir Telalovic vom 1. FC Nürnberg aus 3. Liga: In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war der Angreifer Semir Telalovic an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Nun spielt er in der Saison 2026/27 für Rot-Weiss Essen. von RWE · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

Marcus Steegmann (links) freut sich über die Verpflichtung von Semir Telalovic. – Foto: RWE

Rot-Weiss Essen hat sich für kommende Saison die Dienste von Semir Telalovic gesichert. Der 26-jährige Mittelstürmer wechselt leihweise von Zweitligist 1. FC Nürnberg an die Hafenstraße und wird bei RWE mit der Nummer 17 auflaufen.

Erste große Station bei Borussia Mönchengladbach Geboren im baden-württembergischen Ehingen (Donau) ging Telalovic im Januar 2022 vom bayerischen Regionalligisten FV Illertissen (14 Tore in 23 Spielen) zur zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, für die er in 50 Einsätzen in der Regionalliga West insgesamt 22 Tore erzielen und 16 weitere vorbereiten konnte. In der Rückrunde der Saison 2022/23 kam er zu drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Nach einer Zwischenstation beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers wechselte der Stürmer im Sommer 2024 zum damaligen Zweitligisten SSV Ulm 1846 Fußball. In seiner Debütsaison kam er in 29 Zweitligapartien zum Einsatz, in denen er zwölf Tore erzielen konnte. Ab Sommer 2025 lief der Rechtsfuß für den 1. FC Nürnberg auf, ehe er sich im Januar 2026 für ein halbes Jahr leihweise Zweitligist Arminia Bielefeld (14 Spiele, zwei Tore) anschloss.