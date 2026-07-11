Rot-Weiss Essen leiht Stürmer Semir Telalovic vom 1. FC Nürnberg aus

Rot-Weiss Essen hat sich für kommende Saison die Dienste von Semir Telalovic gesichert. Der 26-jährige Mittelstürmer wechselt leihweise von Zweitligist 1. FC Nürnberg an die Hafenstraße und wird bei RWE mit der Nummer 17 auflaufen.
Geboren im baden-württembergischen Ehingen (Donau) ging Telalovic im Januar 2022 vom bayerischen Regionalligisten FV Illertissen (14 Tore in 23 Spielen) zur zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, für die er in 50 Einsätzen in der Regionalliga West insgesamt 22 Tore erzielen und 16 weitere vorbereiten konnte. In der Rückrunde der Saison 2022/23 kam er zu drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga.
Nach einer Zwischenstation beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers wechselte der Stürmer im Sommer 2024 zum damaligen Zweitligisten SSV Ulm 1846 Fußball. In seiner Debütsaison kam er in 29 Zweitligapartien zum Einsatz, in denen er zwölf Tore erzielen konnte. Ab Sommer 2025 lief der Rechtsfuß für den 1. FC Nürnberg auf, ehe er sich im Januar 2026 für ein halbes Jahr leihweise Zweitligist Arminia Bielefeld (14 Spiele, zwei Tore) anschloss.
RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Mit Semir Telalovic ist es uns gelungen, einen Stürmer zu verpflichten, der seine Qualitäten und seine Torquote bereits auf Zweitliga-Niveau unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns sehr, einen hybriden Stürmertypen für uns gewonnen zu haben, der sowohl mit Tempo und Tiefgang als auch im Kombinationsspiel Akzente setzen kann. Darüber hinaus bringt Semir mit seiner Dynamik und seiner Intensität gegen den Ball genau die Eigenschaften mit, die wir für unsere Spielidee suchen. Wir sind überzeugt, dass er unsere Offensive verstärken wird.“
RWE-Neuzugang Semir Telalovic sagt: „Ich habe große Lust auf Rot-Weiss Essen. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich in die intensive Spielweise des Teams gut einbringen und meine Stärken zeigen kann. Mit dem Trainingslager steht jetzt direkt eine intensive Phase vor mir und der Mannschaft – für mich die ideale Gelegenheit, um das Team schnell kennenzulernen. Ich freue mich darauf und will Gas geben!“