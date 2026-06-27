Rot-Weiss Essen leiht Bundesligaspieler aus Augsburg

RWE leiht Aiman Dardari aus. – Foto: Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen hat für die kommende Spielzeit in der 3. Liga bereits eine Reihe von Verpflichtungen getätigt, nun kommt noch ein weiterer Spieler hinzu, der zum Kader eines Bundesligisten gehört. Denn der 21-jährige Linksaußen Aiman Dardari schließt sich leihweise für die kommende Saison dem Team von der Hafenstraße an. Kurios: In der Rückrunde war Dardari ausgerechnet an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen - also an das Team, an dem die Essener in der Relegation zur Zweiten Liga so dramatisch scheiterten. Allerdings kam der luxemburgische Nationalspieler seit April für die Franken nicht mehr zum Einsatz - anders als bei den beiden Qualifikationsspielen mit der Nationalmannschaft Luxemburgs gegen Deutschland.

Deutscher U19-Meister

In der Vita des Offensivmanns taucht zudem eine Deutsche U19-Meisterschaft mit dem FSV Mainz 05 auf. Bei den Augsburgern kam Dardari zu drei Einwechslungen in der Bundesliga. Der Spieler, der künftig mit der Nummer 7 bei RWE auflaufen wird, war zwar am Samstagmittag zum Trainingsauftakt bei der Mannschaft, er wirkte aber noch nicht mit.

Es überrascht nicht, dass Marcus Steegmann als Direktor Profifußball diese Personalie freut: "Mit Aiman gewinnen wir einen schnellen und dribbelstarken Flügelspieler hinzu, der trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Wir freuen uns, dass er sich für Rot-Weiss Essen entschieden hat und sind überzeugt, dass er unser Offensivspiel durch seine Dynamik verstärken wird.“