Rot-Weiss Essen: Klaus Gjasula wechselt zur TSG Hoffenheim

Klaus Gjasula verlässt Essen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Rot-Weiss Essen muss nach dem knapp verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga den ersten prominenten Abgang verkraften. Der noch laufende Vertrag von Klaus Gjasula wird auf Wunsch des Spielers in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Damit endet die Zeit des 36-Jährigen an der Hafenstraße nach anderthalb Jahren.

Update: Der neue Arbeitgeber Gjasulas ist inzwischen auch schon bekannt. Der 36-Jährige bleibt der 3. Liga und wechselte in die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. "In Klaus Gjasula gewinnen wir einen sehr erfahrenen Mittelfeldakteur für unsere U23, der im Fußball bereits sehr viel erlebt hat und zudem die 3. Liga sehr gut kennt", sagt Franz Kremer, Direktor Sport der Sinsheimer. "Klaus soll der sehr jungen Mannschaft als Achsenspieler Halt und Orientierung geben."

Gjasula war im Januar 2025 vom damaligen Zweitligisten SV Darmstadt 98 zu RWE gewechselt und brachte viel Erfahrung sowie eine klare Präsenz ins Mittelfeld. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der frühere albanische Nationalspieler 48 Spiele für Essen, erzielte zwei Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. In der abgelaufenen Saison kam Gjasula auf 29 Einsätze, ein Tor und zwei Vorlagen.

Sportlich endet sein Abschied nach einer Saison, in der Rot-Weiss Essen ganz nah am großen Ziel war. Erst in der Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth verpasste RWE den Sprung in die 2. Bundesliga. Nun beginnt an der Hafenstraße die Kaderplanung für den nächsten Anlauf - ohne Gjasula.

"Themen größer als Fußball"

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann teilt in den Vereinsmedien mit: „Klaus kam in einer sportlich angespannten Situation zum Verein und sollte uns als erfahrener Spieler auf und neben dem Platz dabei unterstützen, wieder stabiler zu werden. Diesen Erwartungen ist ‚Gjasu‘ sportlich wie menschlich mehr als gerecht geworden. Als der Spieler mit dem Wunsch auf uns zukam, seinen Vertrag aufgrund von familiären Angelegenheiten aufzulösen, hatten wir die Möglichkeit, ihm etwas zurückzugeben. Somit stand es für uns nicht zur Debatte, dass wir hier zu einer einvernehmlichen Lösung kommen und diesem Wunsch entsprechen werden. Wir danken ‚Gjasu‘ für seinen Einsatz und seine Energie, die er jeden Tag mit auf den Platz und in die Kabine getragen hat, und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

„Ich bin dem Verein, den Fans, den Mitarbeitern und meinen Mitspielern unheimlich dankbar für die Zeit hier in Essen, in der ich mich sehr wohlgefühlt habe. Als ich zu RWE gekommen bin, befand sich der Verein in keiner einfachen Situation. Aus dieser haben wir es zusammen herausgeschafft und eine großartige Saison gespielt, in der es leider nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat. Aber manchmal gibt es Themen, die wichtiger und größer sind als der Fußball, die jetzt meine Aufmerksamkeit benötigen. Aus diesem Grund möchte ich meinen Lebensmittelpunkt wieder näher in die Region verlegen, in der ich aufgewachsen bin. Ich danke dem Verein, dass wir zusammen eine passende Lösung gefunden haben. Ich wünsche RWE sportlich für die Zukunft nur das Beste", schildert Gjasula.

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