Internationales Event für den RWE – Foto: Roland Schäfer

Rot-Weiss Essen international trotz Liga drei "Essen international" – das hat man lange nicht mehr an der Hafenstraße gehört. Doch zum Jubiläum einer historischen Europapokal-Begegnung dürfen die RWE-Fans wieder in Europa reisen.

Für Rot-Weiss Essen steht am 9. Juli ein besonderes Spiel in Schottland an. Bei Hibernian FC in der schottischen Hauptstadt steht anlässlich des 70. Jahrestag der Europapokal-Begegnung der beiden Traditionsclub, eine Neuauflage des Duells an. Der schottische Erstligisten empfängt den deutschen Drittligisten zum Vorbereitungsspiel.

Extrem hohe Nachfrage von Essener Seite Die Karten sind bei den Rot-Weissen Fans mehr als nur begehrt. Schon Mitte Mai sind knapp 2000 Tickets auf Essener Seite verkauft worden. Anfangs sind von schottischer Seite 2065 Tickets an die Essener gegangen, die sich im „South Stand“ befindet, dem Unterrang der Tribüne. Aufgrund der hohen Anfrage aus Deutschland hat der Football Club einen weiteren Block freigegeben – bei den fußballverrückten RWE-Fans ist davon auszugehen, dass auch diese nicht lange auf einen Besitzer warten müssen. Bislang sind 2120 Tickets vergriffen.

„Drink together, celebrate together“ Bei so einer glorreichen Partie dürfen selbstverständlich die Feierlichkeiten nicht zu kurz kommen. Am Vorabend (8.Juli, 19Uhr) der Partie treffen sich die reisefreudigen Essener, um sich auf das so besondere Spiel einzustimmen. Das ganze soll auf dem Grassmarket stattfinden, der sich unterhalb des Edinburgh Castle befindet. Dieser Ort galt vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert als Umschlagplatz für den Vieh- und Pferdehandel – jetzt soll er für ein Schottisch-Deutsches Fußballfest dienen. Ziel ist es ein gemeinsames Fest zu feiern, denn die Essener laden auch die Hibernian-Anhänger ein mitzufeiern, das ganze unter dem Motto „Hibs Fans are welcome. Drink together, celebrate together.“ Da werden die Essener wohl oder übel auf ihr heißgeliebtes Stauder-Bier verzichten müssen – was für so ein einmaliges Event sicherlich zu verkraften ist.