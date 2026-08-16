Rot-Weiss Essen II trotzt Unterzahl und holt Punkt gegen Rellinghausen

Keine Tore zwischen RWE II und Rellinghausen. – Foto: Markus Becker

Nach 90 feurigen Minuten plus Nachspielzeit trennte sich Rot-Weiss Essen II und der ESC Rellinghausen zum Saisonbeginn an der Seumannstraße mit einem torlosen Unentschieden. Juliano Ismanovski sah in der ersten Hälfte die Ampelkarte, doch Rot-Weiss agierte auch danach furchtlos.

Auch wenn die Tore fehlten, war es eine für den neutralen Zuschauer packende Begegnung. Beide Teams nahmen sich in den Zweikämpfen zu keinem Zeitpunkt zurück und zeigten bisweilen auch geradliniges, technisch hochwertiges Spiel nach vorne. Bis dahin auf Augenhöhe agierend, drohte die Partie allerdings plötzlich zugunsten des ESC zu kippen. Ismanovski, der mit einer der ersten Aktionen der Partie schon die gelbe Karte gesehen hatte, kam im Zweikampf einen Schritt zu spät und legte seinen Gegenspieler klar. In der Summe natürlich hart, musste der Offensivspieler so schon frühzeitig den Platz verlassen (43.).

Rellinghausen verzeichnete zunächst etwas mehr Ballbesitz in einer durchweg körperlich geführten Partie. Mit zunehmender Spieldauer fand Rot-Weiss Essen II jedoch besser in die Partie. Die erste richtig gute Gelegenheit gehörte den Gastgebern: Nach einer Flanke von Juliano Ismanovski setzte Marcel Platzek einen Kopfball nur knapp neben das Tor (19.). Auch auf der Gegenseite wurde es eng. Marc Fabian Rapka wurde nach einem starken Zuspiel von Luka Bosnjak in Szene gesetzt, scheiterte mit seinem Abschluss aber am Pfosten (29.). Der Außenspieler vom ESC hatte auch wenig Minuten vor Ende der ersten Hälfte seine nächste dicke Möglichkeit, scheiterte nach einer schön herausgespielten Kontersituation allerdings an einer starken Parade von Romeo Gerres (41.).

RWE II gibt in Unterzahl richtig Gas

RWE konnte sich zur Pause sammeln und nochmal neu anordnen. Routinier Kevin Grund kam und brachte zusätzliche Stabilität ins Spiel der Hausherren. Und so agierte der Aufsteiger trotz numerischer Unterlegenheit weiter auf Augenhöhe mit dem ESC und verzeichnete sogar noch bessere Chancen als zuvor. Nach Eckbällen sorgten besondes die Köpfbälle von Marcel Platzek für Gefahr (49., 53.). Der Stürmer setzte etwas später nach Vorlage von Grund auch einen Abschluss von der Strafraumgrenze nur knapp über den Querbalken (68.).

Rellinghausen tat sich dagegen schwer, die Überzahl in klare Vorteile umzumünzen. Luka Bosnjak prüfte Gerres noch einmal mit einem Schlenzer aus rund 20 Metern (80.), doch der RWE-Schlussmann war zur Stelle. Auf der anderen Seite hatte Platzek nach einer Umschaltsituation erneut die Führung auf dem Fuß, fand aber nur das Außennetz (85.).

So blieb es bis zum Schluss beim torlosen Remis. RWE-Trainer Stefan Lorenz zeigte sich mit dem Auftritt nach dem Seitenwechsel zufrieden: "Wir haben es mit Leidenschaft und Mentalität in der zweiten Halbzeit echt gut gemacht.“ Gerade die defensive Leistung trotz Unterzahl stimmte den Coach positiv. "Wir sind zufrieden mit dem Auftakt. Rellinghausen ist letztes Jahr Dritter geworden, ein Top-Kandidat.“

Rellinghausens Trainer Sascha Behnke sah seine Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten, haderte aber mit der fehlenden Konsequenz: "Wir müssen mehr machen als das 0:0, ganz klar. Ich glaube, wir hatten klarere Torchancen.“ Gleichzeitig erkannte er die Leistung des Gegners an. "Dass Rot-Weiss keine Laufkundschaft ist, dass die schon Aufsteiger mit Ambition sind, das sieht man auch mit einem Mann weniger.“