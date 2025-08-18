Rot-Weiss Essen II startet mit Auswärtssieg in die Bezirksliga

Rot-Weiss Essen II ist mit einem Auswärtssieg in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Beim 3:1-Erfolg gegen die DJK Arminia Lirich 1920 drehte die RWE-Reserve nach frühem Rückstand die Partie – Joker Joel Bema sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start: In der 18. Minute brachte Marouan Jenfi Arminia Lirich mit einem Distanzschuss nach einem Freistoß in Führung. RWE II brauchte etwas, um ins Spiel zu finden, steigerte sich jedoch und glich nach gut einer halben Stunde per Handelfmeter zum 1:1 aus.

Nach der Pause übernahm RWE zunehmend die Kontrolle. In der 60. Minute wechselte Trainer Stefan Lorenz dreifach und brachte unter anderem Marcel Platzek und Joel Bema ins Spiel. Besonders Bema machte sofort den Unterschied: Kurz nach seiner Einwechslung köpfte er zur 2:1-Führung ein und legte in der 82. Minute nach einem Steilpass das 3:1 nach – die Entscheidung.

Bis zum Schlusspfiff ließ RWE II nichts mehr anbrennen und nahm verdient die ersten drei Punkte der Saison mit. Trotz kleiner Unsicherheiten bei Standards präsentierte sich die Mannschaft insgesamt geschlossen und zeigte ihre offensive Qualität.