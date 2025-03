Rot-Weiss Essen II mit makelloser Saison

"Wenn man ungeschlagen in der Kreisliga A ist und das noch untermauert mit acht Punkten Vorsprung, dann kann man glaube ich nur zufrieden sein", sagte Frank Kurth. Der sportliche Leiter ist sehr zufrieden mit der Saison seiner Mannschaft und schwärmt regelrecht von seiner Truppe: "Zum einen haben wir vom Personal her die stärkste Mannschaft. Alleine die Unterschiedsspieler Platzek und Grund. Zum anderen haben wir ein ganz hervorragendes Trainerteam, die sehr gut arbeiten und sich auf diese Liga vorbereiten."

Trainer Stefan Lorenz besitzt zudem eine lange Profi-Erfahrung. So hat er beispielsweise ein Bundesliga-Spiel für den VfL Wolfsburg auf dem Konto. Dazu kommen dann noch Zweitliga-Partien für den RWE. "Für seinen Herzensverein Rot-Weiss Essen hat er sich nochmal in den Amateurbereich begeben", äußerte Kurth.

Auch Kevin Grund und Top-Torschütze Marcel Platzek bringen Einsätze in höheren Ligen mit sich. Grund hat drei 2.Liga-Duelle für den MSV Duisburg bestritten, während Platzek ganze 325 Regionalliga-Spiele für RW Essen und Borussia Mönchengladbach II verbuchen konnte. Diese Saison kommt Grund als Verteidiger auf vier Tore. Weltklasse Zahlen schreibt hingegen Marcel Platzek der in 18 Begegnungen auf 40 Tore kommt und damit gesichert auf dem ersten Platz der Torschützenliste steht. "Am vergangenen Sonntag konnte man in Schönebeck wieder sehen, dass er praktisch aus dem Nichts eine Flanke verwerten kann. Er ist mit seiner Torgefahr natürlich sehr wichtig", erklärt der sportliche Leiter. Vor allem die Einstellung der Ex-Profis gefällt ihm: "Beide sind als Typen auch sehr wichtig. Sie sind in der Mannschaft angekommen, haben sich voll integriert und haben Bock auf das Projekt und den Aufstieg. Sie nehmen keine Sonderposition ein, sondern reihen sich unter anderen Kreisliga und Bezirksliga Spielern ein."