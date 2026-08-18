Rot-Weiss Essen II: Landesliga-Spitze im Blick, keine Transfers mehr

Rot-Weiss Essen II hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt: Die Mannschaft ist aus der Kreisliga B bis in die Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, durchmarschiert. Zuletzt gelang als Vizemeister der Bezirksliga der Aufstieg über die Relegation. Nun ist die Reserve des Traditionsvereins wieder auf einer Ebene angekommen, die für die Entwicklung der eigenen Talente deutlich spannender ist.
Der Auftakt in der neuen Liga war ordentlich. Das 0:0 gegen den zuletzt starken ESC Rellinghausen ist für einen Aufsteiger alles andere als eine schlechte Leistung. Trainer Stefan Lorenz ordnete die Partie bei RevierSport entsprechend ein: „Wir wollen ins obere Drittel reinrutschen. Da sind Spiele wie gegen Rellinghausen gute Gradmesser, aber es werden auch noch Rückschläge kommen.“
Der Satz zeigt, wie RWE II die eigene Rolle sieht. Es geht nicht nur um vorsichtigen Klassenerhalt. Die Mannschaft soll sich schnell in der Landesliga etablieren - und perspektivisch dürfte der Blick weiter nach oben gehen.
Kurios ist der Spielplan der ersten Wochen. In den ersten sechs Partien trifft Rot-Weiss Essen II ausschließlich auf Klubs aus dem Fußballkreis Essen. Nach dem Start gegen Rellinghausen geht es am Freitag zum FC Kray. Dort dürfte RWE II nach dem ersten Eindruck durchaus als Favorit antreten.
Am 3. Spieltag kommt es dann bereits zu einem frühen Topspiel: Die DJK Adler Union Frintrop gastiert an der Seumannstraße. Der Oberliga-Absteiger startete mit einem 7:2 bei DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 und setzte damit direkt ein Ausrufezeichen und ist für RWE ein guter Gradmesser.
Anschließend warten DJK Blau-Weiß Mintard, Katernberg und Sportfreunde Niederwenigern. Erst am 7. Spieltag geht es mit dem Auswärtsspiel bei der SG Unterrath gegen einen Gegner außerhalb des Essener Kreises weiter. Danach folgen TSV Solingen und SV Solingen 08/10.
Die Transferphase ist für RWE II abgeschlossen. Lorenz stellte im RS klar: „Für uns ist die Transferphase abgeschlossen. Wir sind absolut zufrieden. Jetzt haben wir eine gute Mischung im Team. Ein paar Neue müssen erst noch fit werden, aber dann kann uns jeder Spieler einen großen Mehrwert bieten.“
Der prominenteste Name ist aber Timo Brauer. Der frühere Profi und langjährige Spieler der RWE-Profis kam von der SpVg Schonnebeck und ist neuer Kapitän. Mit seiner Erfahrung kann Brauer für eine junge Mannschaft ein wichtiger Fixpunkt sein - sportlich, aber auch in der Kabine.
Dass RWE II weiter nach oben denkt, passt zur Gesamtentwicklung des Vereins. Die Profis verpassten in der vergangenen Saison nur knapp den Sprung in die 2. Bundesliga. Wenn Rot-Weiss auch im Unterbau wachsen will, braucht der Klub eine möglichst attraktive Einstiegsebene für eigene Talente. Die Landesliga ist dafür ein wichtiger Schritt. Mittelfristig dürfte aber die Oberliga Niederrhein das Ziel sein - vielleicht sogar schon innerhalb der nächsten beiden Jahre.
Der Saisonstart hat zumindest gezeigt: RWE II muss sich in dieser Liga nicht verstecken. Jetzt geht es darum, die nächsten Essener Wochen zu nutzen und den eigenen Anspruch mit Punkten zu untermauern.