Rot-Weiss Essen II: Landesliga-Spitze im Blick, keine Transfers mehr Rot-Weiss Essen II ist in die Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 durchmarschiert und will sich nach dem Aufstieg direkt im oberen Drittel etablieren. Zudem gibt Trainer Stefan Lorenz ein Update zu den Transferplänen von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

RWE-Trainer Stefan Lorenz. – Foto: Markus Becker

Rot-Weiss Essen II hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt: Die Mannschaft ist aus der Kreisliga B bis in die Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, durchmarschiert. Zuletzt gelang als Vizemeister der Bezirksliga der Aufstieg über die Relegation. Nun ist die Reserve des Traditionsvereins wieder auf einer Ebene angekommen, die für die Entwicklung der eigenen Talente deutlich spannender ist.

Der Auftakt in der neuen Liga war ordentlich. Das 0:0 gegen den zuletzt starken ESC Rellinghausen ist für einen Aufsteiger alles andere als eine schlechte Leistung. Trainer Stefan Lorenz ordnete die Partie bei RevierSport entsprechend ein: „Wir wollen ins obere Drittel reinrutschen. Da sind Spiele wie gegen Rellinghausen gute Gradmesser, aber es werden auch noch Rückschläge kommen.“ Der Satz zeigt, wie RWE II die eigene Rolle sieht. Es geht nicht nur um vorsichtigen Klassenerhalt. Die Mannschaft soll sich schnell in der Landesliga etablieren - und perspektivisch dürfte der Blick weiter nach oben gehen.

Essener Wochen für Rot-Weiss Kurios ist der Spielplan der ersten Wochen. In den ersten sechs Partien trifft Rot-Weiss Essen II ausschließlich auf Klubs aus dem Fußballkreis Essen. Nach dem Start gegen Rellinghausen geht es am Freitag zum FC Kray. Dort dürfte RWE II nach dem ersten Eindruck durchaus als Favorit antreten. Am 3. Spieltag kommt es dann bereits zu einem frühen Topspiel: Die DJK Adler Union Frintrop gastiert an der Seumannstraße. Der Oberliga-Absteiger startete mit einem 7:2 bei DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 und setzte damit direkt ein Ausrufezeichen und ist für RWE ein guter Gradmesser.