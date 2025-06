Rot-Weiss Essen holt Marvin Obuz vom 1. FC Köln zurück

Nach sieben Toren und neun Vorlagen endete die Leihe von Obuz in Essen und er musste zu seinem Stammverein nach Köln zurückkehren. Es folgte eine schwierige Saison für den Angreifer, der in lediglich fünf Bundesliga-Spielen eingewechselt wurde; in der U21, die in der Regionalliga West spielt, durfte Obuz ebenfalls nur zweimal auflaufen. Das Kölner Eigengewächs, das 2022/23 schon an Holstein Kiel ausgeliehen war und zehnmal in der 2. Bundesliga auflief, erlebte in Essen bislang seine erfolgreichste Zeit im Seniorenfußball.

Steegmann hat intensiv an Obuz gearbeitet