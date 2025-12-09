Rot-Weiss Essen gibt Verlängerung von Uwe Koschinat bekannt

Marc-Nicolai Pfeifer, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen, sagt: „Uwe Koschinat hat uns in der vergangenen Rückrunde mit großer Klarheit und einem enormen Einsatzwillen aus einer herausfordernden Situation zum frühzeitigen, sicheren Klassenerhalt geführt. Dazu kamen der Gewinn des Niederrheinpokals und die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal – Erfolge, die deutlich zeigen, wie konsequent Uwe und sein Trainerteam arbeiten. Wir sind mit der sportlichen Entwicklung der vergangenen zwölf Monate zufrieden und sehen gleichzeitig weiteres Potenzial – und wollen diesen Weg gemeinsam mit Uwe und seinem Trainerteam zielgerichtet weiterentwickeln. Kontinuität im sportlichen Bereich ist ein zentraler Baustein für nachhaltigen Erfolg. Deshalb freuen wir uns, dass wir die Zusammenarbeit verlängern konnten und blicken dem weiteren Saisonverlauf voller Überzeugung und Zuversicht entgegen.“

RWE-Cheftrainer Uwe Koschinat sagt: „Im vergangenen Winter, als ich das Team auf einem Abstiegsplatz übernommen habe, habe ich schnell gemerkt, welch große Bedeutung RWE hier in Essen und der Region hat. Die vergangenen zwölf Monate waren intensiv, haben alle Beteiligten sehr gefordert – und sie haben einen großen, positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Mit dem Trainerteam konnte ich schnell eine Einheit werden und auch mit den Fans ist in der Rückrunde ein tolles gemeinschaftliches Miteinander entstanden. Wir haben den Klassenerhalt geschafft und konnten den Niederrheinpokal gewinnen. Nun bin ich stolz, dass ich zum zweiten Mal einen Vertrag bei Rot-Weiss Essen unterschreiben durfte. Ich gehe die großen Herausforderungen und hohen Ziele dieser Saison mindestens mit demselben Ehrgeiz an wie den Abstiegskampf der vergangenen Saison. Ich freue mich sehr, dass ich weiter Teil der sportlichen Entwicklung von RWE bin und weiter an der Hafenstraße tätig sein werde.“