Rot-Weiss Essen gibt Verlängerung von Uwe Koschinat bekannt

3. Liga: Rot-Weiss Essen und Chefcoach Uwe Koschinat werden über die Saison 2025/26 hinaus weiter zusammenarbeiten: Der 54-Jährige verlängerte seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag und bleibt weiter verantwortlicher Cheftrainer an der Hafenstraße. Dies konnte RWE am Dienstagabend, 9. Dezember, exklusiv seinen Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung in der Messe Essen verkünden.
Marc-Nicolai Pfeifer, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen, sagt: „Uwe Koschinat hat uns in der vergangenen Rückrunde mit großer Klarheit und einem enormen Einsatzwillen aus einer herausfordernden Situation zum frühzeitigen, sicheren Klassenerhalt geführt. Dazu kamen der Gewinn des Niederrheinpokals und die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal – Erfolge, die deutlich zeigen, wie konsequent Uwe und sein Trainerteam arbeiten. Wir sind mit der sportlichen Entwicklung der vergangenen zwölf Monate zufrieden und sehen gleichzeitig weiteres Potenzial – und wollen diesen Weg gemeinsam mit Uwe und seinem Trainerteam zielgerichtet weiterentwickeln. Kontinuität im sportlichen Bereich ist ein zentraler Baustein für nachhaltigen Erfolg. Deshalb freuen wir uns, dass wir die Zusammenarbeit verlängern konnten und blicken dem weiteren Saisonverlauf voller Überzeugung und Zuversicht entgegen.“
RWE-Cheftrainer Uwe Koschinat sagt: „Im vergangenen Winter, als ich das Team auf einem Abstiegsplatz übernommen habe, habe ich schnell gemerkt, welch große Bedeutung RWE hier in Essen und der Region hat. Die vergangenen zwölf Monate waren intensiv, haben alle Beteiligten sehr gefordert – und sie haben einen großen, positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Mit dem Trainerteam konnte ich schnell eine Einheit werden und auch mit den Fans ist in der Rückrunde ein tolles gemeinschaftliches Miteinander entstanden. Wir haben den Klassenerhalt geschafft und konnten den Niederrheinpokal gewinnen. Nun bin ich stolz, dass ich zum zweiten Mal einen Vertrag bei Rot-Weiss Essen unterschreiben durfte. Ich gehe die großen Herausforderungen und hohen Ziele dieser Saison mindestens mit demselben Ehrgeiz an wie den Abstiegskampf der vergangenen Saison. Ich freue mich sehr, dass ich weiter Teil der sportlichen Entwicklung von RWE bin und weiter an der Hafenstraße tätig sein werde.“
Uwe Koschinat ist seit dem 12. Dezember 2024 bei Rot-Weiss Essen im Amt. Der gebürtige Koblenzer hatte RWE auf Tabellenplatz 18 mit drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer der 3. Liga übernommen. Er führte Rot-Weiss durch eine starke Rückrunde zum Klassenerhalt und auf Platz 8 der Abschlusstabelle der Saison 2024/25. Zudem gewann er im Mai 2025 den Niederrheinpokal (2:1-Finalsieg beim MSV Duisburg) und schaffte dadurch die Qualifikation für die 1. Runde im DFB-Pokal 2025/26.
In der aktuellen Drittligasaison liegt RWE nach 17 Spielen mit 30 Punkten auf Platz 4 und ist nur noch einen Punktgewinn davon entfernt, die beste RWE-Hinrunde der Drittliga-Historie zu spielen. Bis zum Jahresende stehen noch die Partien beim SC Verl (13. Dezember) und zuhause gegen den SSV Ulm 1846 Fußball (20. Dezember) an.
Ebenso fix ist die Vertragsverlängerung mit Co-Trainer Dominik Ernst: Auch der 35-Jährige, der seit Saisonbeginn dem RWE-Trainerteam angehört, bleibt über den Sommer 2026 hinaus an der Hafenstraße.