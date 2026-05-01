 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Rot-Weiss Essen gegen den Trend, Osnabrück braucht noch einen Punkt

3. Liga: Dem VfL Osnabrück fehlt noch ein Punkt für den Aufstieg. Rot-Weiss Essen muss sich dringend fangen. Am Sonntag steigt das Schicksalsspiel zwischen Energie Cottbus und dem MSV Duisburg.

von Markus Becker · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
RWE steht derzeit auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.
RWE steht derzeit auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. – Foto: Björn Kaisen

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Mit nur einem Remis gegen den SV Wehen Wiesbaden würde der VfL Osnabrück als erster Aufsteiger feststehen. Das Rennen um die beiden Folgeplätze ist allerdings offen wie eh und je. Energie Cottbus hat auf Platz zwei alle Karten in der Hand, muss sich am Sonntag gegen Mitkonkurrent MSV Duisburg beweisen. Nach zwei Niederlagen in Folge droht Rot-Weiss Essen in eine Abwärtsspirale zu geraten. Mit einer weiteren Pleite gegen den VfB Stuttgart II könnte das Team von Uwe Koschinat sogar den dritten Platz verlieren. Der F.C Hansa Rostock muss dahinter schon auf massive Schützenhilfe hoffen, um noch einmal oben anzugreifen. Gegen Alemannia Aachen wird die Kogge aber schon selbst alle Hände voll zu tun haben. Für den SSV Ulm und TSV Havelse könnte der Abstieg in die Regionalliga besiegelt werden.

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Liveticker: 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim

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19:30

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So geht es am kommenden Spieltag weiter

37. Spieltag
08.05.26 FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
09.05.26 VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
09.05.26 FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
09.05.26 F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
09.05.26 Rot-Weiss Essen - SC Verl
09.05.26 TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
09.05.26 SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
10.05.26 TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
10.05.26 Viktoria Köln - Alemannia Aachen
10.05.26 TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

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