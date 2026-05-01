Rot-Weiss Essen gegen den Trend, Osnabrück braucht noch einen Punkt

RWE steht derzeit auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. – Foto: Björn Kaisen

Mit nur einem Remis gegen den SV Wehen Wiesbaden würde der VfL Osnabrück als erster Aufsteiger feststehen. Das Rennen um die beiden Folgeplätze ist allerdings offen wie eh und je. Energie Cottbus hat auf Platz zwei alle Karten in der Hand, muss sich am Sonntag gegen Mitkonkurrent MSV Duisburg beweisen. Nach zwei Niederlagen in Folge droht Rot-Weiss Essen in eine Abwärtsspirale zu geraten. Mit einer weiteren Pleite gegen den VfB Stuttgart II könnte das Team von Uwe Koschinat sogar den dritten Platz verlieren. Der F.C Hansa Rostock muss dahinter schon auf massive Schützenhilfe hoffen, um noch einmal oben anzugreifen. Gegen Alemannia Aachen wird die Kogge aber schon selbst alle Hände voll zu tun haben. Für den SSV Ulm und TSV Havelse könnte der Abstieg in die Regionalliga besiegelt werden.