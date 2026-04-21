Rot-Weiss Essen erhält Lizenz für 2. Bundesliga und 3. Liga

Rot-Weiss Essen freut sich über die Entscheidung der DFL und des DFB. – Foto: Roland Schäfer

Rot-Weiss Essen hat von der Deutschen Fußball Liga sowie vom Deutschen Fußball-Bund die Lizenz für die 2. Bundesliga und die 3. Liga für die kommende Saison 2026/27 ohne Bedingungen und unter erwarteten Auflagen erhalten. Erwartungsgemäß hat die DFL für die Lizenzerteilung für die 2. Bundesliga überschaubare Auflagen genannt, die RWE fristgerecht erfüllen wird.

Starkes Signal an RWE

Diese positive Nachricht aus Frankfurt unterstreicht die professionelle Arbeit aller Beteiligten bei Rot-Weiss und ist ein starkes Signal für die kontinuierliche Weiterentwicklung von RWE – auf und neben dem Platz. Der Verein dankt allen Partnern, Unterstützern und Mitarbeitenden, die diesen wichtigen Schritt mit ermöglicht haben.

Alle Klubs der 2. Bundesliga und der 3. Liga sind auch in der kommenden Saison gefordert, zentrale wirtschaftliche Kriterien wie eine belastbare Planqualität, die Verbesserung der Eigenkapitalquote, Nachhaltigkeitskriterien sowie ein insgesamt tragfähiges wirtschaftliches Fundament zu erfüllen.