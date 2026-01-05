Rot-Weiss Essen: Danny Schmidt kommt von Fortuna Düsseldorf

Am kommenden Montag, 5. Januar, wird er bereits mit der Mannschaft ins Trainingslager in der Türkei fliegen. Er erhält bei RWE die Trikotnummer 22.

Von 2015 an durchlief Schmidt die Jugendmannschaften des 1. FSV Mainz 05. In der Regionalliga Südwest erzielte der Rechtsfuß in 67 Spielen 24 Treffer und bereitete sieben weitere vor. Zur Saison 2024/2025 wechselte der gebürtige Wiesbadener zu Zweitligist Fortuna Düsseldorf, bei dem er im August 2024 auch sein Debüt bei den Profis feierte. In seiner ersten Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend fünf Tore in 26 Spielen. In der aktuellen Spielzeit kommt Schmidt auf elf Zweitligaspiele, in denen er an zwei Toren beteiligt war.

Vorfreude auf Rot-Weiss Essen

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Danny ist ein kreativer und torgefährlicher Offensivspieler, der vor allem mit seiner Übersicht, seinem flachen Wandspiel und seiner Ballsicherheit überzeugt. Gleichzeitig besitzt er den Drang nach vorne zu spielen und sich und seine Mitspieler in Abschlusspositionen zu bringen. Er ist ein äußerst intensiver Spieler mit einem hervorragenden Charakter, der eine tolle Mentalität mitbringt, die zu unserem Fußball an der Hafenstraße passt. Danny hat für Düsseldorf schon Erfahrungen in der 2. Bundesliga sammeln können und hat dort seine Qualität vor dem Tor und sein großes Potenzial unter Beweis gestellt. Er ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der sowohl auf der Neuner-Position als auch dahinter spielen kann. Ich freue mich sehr, dass er nun unsere Möglichkeiten in der Offensive erweitern wird.“

Danny Schmidt sagt: „Ich bin heiß auf Rot-Weiss Essen und freue mich sehr auf den Start der Rückrunde. Die Art, wie RWE spielt, gefällt mir richtig gut. Dieser Powerfußball passt super zu mir. In der Hinrunde hat das Team schon einen hervorragenden Job gemacht. Nun wollen wir in der Vorbereitung gemeinsam Gas geben, um in der Rückrunde weiter anzugreifen. Ich möchte in den kommenden Monaten meinen Teil dazu beitragen, dass wir den tollen Fans hier an der Hafenstraße viele Erfolgserlebnisse bescheren können. Ich freue mich nun, hier zu sein, die Mannschaft im Trainingslager kennenzulernen und mit ihr eine starke Restsaison zu spielen.“