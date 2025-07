Rot-Weiss Essen: Alle Dauerkarten verkauft

Das ging fix: Am Dienstagmorgen hatte Rot-Weiss Essen die letzten 500 Dauerkarten für die Saison 2025/26 im freien Verkauf angeboten. Und diese Saisontickets waren innerhalb von zwei Stunden vergriffen. Das bedeutet: Alle 11.907 Dauerkarten für Heimspiele von RWE in der neuen Spielzeit sind nun verkauft – und somit 600 mehr als im Vorjahr (11.300).

„Ein großes Dankeschön an unsere Fans für diese überwältigende Unterstützung! Nur gemeinsam können wir auch in der neuen Saison erfolgreich sein“, sagt RWE-Vorstand Alexander Rang. „Dass das Interesse an unseren Dauerkarten so riesig ist, gibt dem ganzen Verein Rückenwind – und unserer Mannschaft einen zusätzlichen Schub. Wir alle fiebern den Heimspielen an der Hafenstraße mit großer Vorfreude entgegen.“

Die RWE-Ticketing-Abteilung macht die Dauerkarten versandfertig und wird sie Mitte Juli postalisch versenden. Wir bitten hier um etwas Geduld und darum von Nachfragen zum Versandstatus abzusehen.