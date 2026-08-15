Rot-Weiß Erfurt unaufhaltsam – Chemnitzer FC schlägt Aue im Derby

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In einer intensiv geführten Partie setzte sich der FSV Zwickau durch. Die Torfolge eröffnete Claas Zamzow, der die Gäste in der 10. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Die Hausherren zeigten jedoch eine leidenschaftliche Antwort: Tim Hannemann erzielte in der 24. Minute den Ausgleich zum 1:1, ehe Daniel Haubner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2 Minute) das Tor zum 2:1 für Zwickau nachlegte. Im zweiten Durchgang schwächten sich die Gäste selbst, als Felix Pilger in der 61. Minute die Gelb-Rote Karte sah. ---

Vor 984 Zuschauern trennten sich Hertha BSC II und der BFC Dynamo mit einer Punkteteilung. In einer von großer Einsatzbereitschaft geprägten Begegnung fielen die Treffer im zweiten Durchgang: Valdemar Sadrifar brachte die Berliner Gäste in der 75. Minute mit 0:1 in Front. Die Hausherren gaben sich jedoch keineswegs geschlagen und belohnten sich mit dem späten Ausgleich durch Jelani Ndi, der in der 84. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand beisteuerte. ---

Ein Torspektakel erlebten die Zuschauer im Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem Aufsteiger RSV Eintracht 1949. Die Torfolge eröffnete Isma Baraze Adam, der die Gäste in der 12. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Lukas Lämmel glich in der 36. Minute zum 1:1 aus, ehe Theo Ogbidi nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute das 2:1 für Babelsberg erzielte. Die Gäste schlugen jedoch eindrucksvoll zurück: Isma Baraze Adam drehte die Begegnung mit zwei weiteren Treffern in der 61. Minute zum 2:2 und in der 77. Minute zum 2:3. In der Nachspielzeit war es schließlich Joshua Okpalaike, der in der 90.+12 Minute den Treffer zum 3:3-Endstand markierte. ---

Vor 4999 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark feierte der FC Carl Zeiss Jena einen hart erarbeiteten Auswärtserfolg bei der BSG Chemie Leipzig. In einer leidenschaftlich umkämpften Begegnung erzielte Manassé Eshele in der 69. Minute den einzigen Treffer zum 0:1-Endstand für die Thüringer Gäste. ---

Vor 5412 Zuschauern zeigte der FC Rot-Weiß Erfurt eine dominante Leistung gegen den 1. FC Magdeburg II. Die Torfolge eröffnete Raphael Assibey-Mensah in der 30. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) erhöhte Laurenz Dehl auf 2:0. Im zweiten Durchgang bot die Partie ein hochemotionales Szenario, als Romarjo Hajrulla von Erfurt in der 63. Minute mit einem Foulelfmeter am Magdeburger Torwart Robert Kampa scheiterte. Nur eine Minute später traf Dustin Forkel in der 64. Minute zum 3:0. Robbie Felßberg legte in der 74. Minute das Tor zum 4:0 nach. Den Gästen gelang in der Nachspielzeit durch Adrian Drews in der 90.+1 Minute lediglich noch der Treffer zum 4:1-Endstand. ---

Vor 146 Zuschauern trennten sich der BFC Preussen und der Greifswalder FC mit einem Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fielen die Treffer in einer intensiven Phase nach dem Seitenwechsel: Janis Juckel brachte die Gäste von der Ostsee in der 62. Minute mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Berliner Hausherren folgte jedoch auf dem Fuße, als Joscha Wosz in der 65. Minute einen Handelfmeter zum 1:1-Endstand verwandelte. ---

Im hochemotionalen Sachsenderby feierte der Chemnitzer FC einen leidenschaftlichen Heimsieg gegen den Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue. Der Matchwinner des Tages war Tom Baumgart, der die Hausherren in der 32. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Front brachte und in der 41. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 nachlegte. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Gäste durch Marcel Bär in der 53. Minute auf 2:1 heran, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden. In der Nachspielzeit erhöhte der Chemnitzer Maximilian Dieter Fesser auf 3:1. ---

Morgen, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Hallescher FC Hallescher FC 14:00 live PUSH

Zwei noch ungeschlagene Mannschaften begegnen sich beim Heimspiel der VSG Altglienicke, die ihre Partien weiterhin in Fürstenwalde austrägt. Altglienicke gewann zunächst 3:1 in Greifswald und legte anschließend mit einem 3:1 gegen Hertha BSC II nach. Nach zwei Unentschieden zum Start folgten damit zwei Siege. Acht Punkte und 11:7 Tore bedeuten Rang vier. Der Hallesche FC ist ebenfalls noch ohne Niederlage, hat aber dreimal unentschieden gespielt. Zuletzt erkämpfte Halle gegen Tabellenführer Chemnitzer FC ein 0:0, ließ dabei jedoch einen Foulelfmeter ungenutzt. Sechs Punkte und 4:3 Tore bringen Rang neun. Altglienicke kann näher an das Spitzentrio heranrücken, Halle aus seiner Stabilität endlich den zweiten Saisonsieg formen.