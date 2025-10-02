Rot-Weiß Erfurt - Lok Leipzig: Ein Traditionsduell und Verfolgerduell

Morgen, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald BFC Preussen BFC Preussen 14:00 live PUSH

Der Greifswalder FC wartet weiter auf den Befreiungsschlag. Beim 1:1 in Meuselwitz erzielte Tristan Wagner in der 57. Minute den Ausgleich, nachdem zuvor Felix Rehder für die Gastgeber getroffen hatte. Mit nur sechs Punkten bleibt Greifswald im Tabellenkeller. Anders der Aufsteiger BFC Preussen: Nach einem 1:0-Heimsieg über den 1. FC Magdeburg II feierte die Mannschaft einen wichtigen Erfolg. Das Tor des Tages erzielte Philip Fontein in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Damit hat der Neuling nun schon 15 Punkte gesammelt und reist mit breiter Brust an die Ostsee. ---

Morgen, 14:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 live PUSH

Beim BFC Dynamo herrscht Ernüchterung. Das 0:0 beim der VSG Altglienicke brachte zwar einen Punkt, doch für die Tabelle war es zu wenig. Mit nur neun Zählern steckt der einstige DDR-Serienmeister im Abstiegskampf. Der FSV Zwickau hingegen präsentierte sich zuletzt stark und besiegte den Halleschen FC mit 2:1. Zwar brachte Malek Fakhro die Hallenser in der 36. Minute in Führung, doch Lukas Eixler glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 45.+2 Minute aus. In der 61. Minute sorgte Theo-Gunnar Martens für den Siegtreffer und bescherte den Westsachsen drei wichtige Punkte. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie VSG Altglienicke Altglienicke 14:00 live PUSH

Die BSG Chemie Leipzig musste in Luckenwalde eine bittere Niederlage hinnehmen. Erst in der Nachspielzeit traf Lucas Will in der 90.+2 Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Damit steckt Chemie mit nur vier Punkten weiter tief im Tabellenkeller. Die VSG Altglienicke spielte zuletzt 0:0 gegen den BFC Dynamo. Trotz vieler Bemühungen wollte der entscheidende Treffer nicht fallen. Mit 22 Punkten hält die Mannschaft dennoch Kurs auf die Spitze und reist als klarer Favorit nach Leutzsch. ---

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH

Der Hallesche FC geht nach der bitteren 1:2-Niederlage in Zwickau mit Wut im Bauch ins Heimspiel. In dieser Partie traf zunächst Malek Fakhro in der 36. Minute für Halle, doch Lukas Eixler glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für Zwickau aus. In der 61. Minute sorgte Theo-Gunnar Martens für die Entscheidung. Mit 19 Punkten steht Halle dennoch in Lauerstellung zur Spitze. Der ZFC Meuselwitz kam zuletzt zuhause zu einem 1:1 gegen den Greifswalder FC. Felix Rehder brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung, doch Tristan Wagner glich für Greifswald in der 57. Minute aus. Für Meuselwitz war es ein weiterer kleiner Schritt, doch die Zipsendorfer bleiben mit zehn Zählern im unteren Tabellenfeld. ---

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC FC Eilenburg Eilenburg 14:00 live PUSH

Der Chemnitzer FC musste eine 0:2-Niederlage in Jena hinnehmen. Dort traf zunächst Sören Reddemann in der 45.+34 Minute per Foulelfmeter, ehe Marcel Hoppe nur fünf Minuten später das 2:0 nachlegte. Zudem sah Tom Baumgart in der 45. Minute die Rote Karte. Der FC Eilenburg kam beim 1:1 gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf nicht über ein Remis hinaus. Marcus Niemitz traf bereits in der 18. Minute zur Führung, doch Noah Jones glich nur vier Minuten später, in der 22. Minute, für die Gäste aus. Für Eilenburg bleibt die Lage im Tabellenkeller damit prekär. ---

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 live PUSH

Der FC Hertha 03 Zehlendorf holte beim 1:1 in Eilenburg einen Punkt. Noah Jones erzielte in der 22. Minute den Ausgleich, nachdem Marcus Niemitz die Gastgeber in der 18. Minute in Führung gebracht hatte. Trotz des Unentschiedens bleibt Zehlendorf weiter sieglos Tabellenletzter. Der SV Babelsberg 03 unterlag zuletzt beim 1. FC Lok Leipzig knapp mit 0:1. Das einzige Tor des Spiels erzielte Dorian Cevis bereits in der 18. Minute. Damit verharren die Babelsberger im unteren Mittelfeld und müssen nun in Berlin punkten. ---

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 14:00 live PUSH

Der FSV 63 Luckenwalde konnte am vergangenen Wochenende einen späten 1:0-Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig feiern. In einer intensiven Partie erzielte Lucas Will in der Nachspielzeit den vielumjubelten Siegtreffer. Mit 18 Punkten liegt Luckenwalde auf einem starken siebten Platz. Der FC Carl Zeiss Jena hingegen feierte gleich zwei wichtige Siege innerhalb weniger Tage. Zunächst gewann der FCC gegen den Chemnitzer FC mit 2:0 – Sören Reddemann traf in der 45.+34 Minute per Strafstoß, und Marcel Hoppe erhöhte in der 45.+39 Minute. Am Mittwoch folgte der 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Lok Leipzig. Vor 10405 Zuschauern erzielte Maxim Hessel in der 52. Minute das Tor des Abends. Lukas Wilton sah zudem in der 75. Minute für Leipzig die Rote Karte. Damit übernahm Jena die Tabellenführung. ---