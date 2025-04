Rot-Weiß Erfurt erwartet im Verfolgerduell den FC Carl Zeiss Jena

Am morgigen Dienstagabend empfängt der Tabellenvierte FC Rot-Weiß Erfurt (47 Punkte) den direkten Konkurrenten FC Carl Zeiss Jena (46 Punkte). Erfurt musste sich zuletzt mit einem 3:3 bei Aufsteiger Zehlendorf begnügen und ließ dabei einen Handelfmeter ungenutzt. Jena hingegen überzeugte beim 2:0 gegen den Halleschen FC – trotz einer fast 45-minütigen Spielunterbrechung in der Halbzeit. Im Hinspiel setzte sich Jena im Derby klar mit 5:1 durch. Joel Richter traf doppelt, Erfurts Dominic Duncan sah Gelb-Rot.

Die VSG Altglienicke (Platz 9) empfängt am Mittwoch den Tabellendritten FSV Zwickau. Altglienicke kam am Wochenende beim 0:3 gegen den BFC Dynamo unter die Räder, während Zwickau durch das 2:0 gegen Hertha BSC II Anschluss an Platz zwei hält. Das Hinspiel ging klar mit 3:0 an Altglienicke. Manassé Eshele erzielte zwei Tore, Tobias Gunte traf einmal.

---