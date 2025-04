Rot-Weiß Darmstadt feiert fulminante Premiere

„Wir haben aber eine Reaktion und eine tolle Moral gezeigt“, sagte Viktoria-Vorsitzender Christian Bergemann und sprach damit den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit an. Denn sein Team zeigte sich nicht geschockt und kam durch Serhii Diachuk (35.) zum Anschlusstreffer. „Da haben wir dominiert“, sagte Bergemann. So gelang Ali Kazimi (45.) kurz vor der Pause der Ausgleich. Das Momentum war also aufseiten der Griesheimer, die in der zweiten Halbzeit aber „etwas nachließen. Das Spiel war ausgeglichen. Wir hätten gewinnen, aber auch verlieren können.“ Weder noch war der Fall. So strich Bergemann das Positive heraus: „Die Moral stimmt, den Punkt nehmen wir mit.“ Es war die dritte Partie in Folge ohne Niederlage für die Viktoria, die aber weiter in der Abstiegsregion steht.

Was für eine Premiere für die Rot-Weißen, die bisher stets in Bornheim verloren hatten. Nun gab es den ersten Sieg – und dieser fiel gleich fulminant aus. „Wenn, dann richtig“, sagte RW-Trainer Dominik Lohrer und fügte an: „Es gibt nichts zu kritisieren nach diesem Spiel.“ Zwar hätten die Gäste zur Pause noch deutlicher führen können als mit 2:0 nach dem Doppelpack von Robin Schwarz (7./17.). Doch das war nur eine Randnotiz, schraubten Nick Neumann (ebenfalls mit Doppelpack/46. und 54.) und Leif Schirmacher (81.) das Ergebnis nach der Pause in die Höhe. Überdies stand defensiv zum zweiten Mal in Folge die Null.

Noch viel wichtiger ist die Tatsache, dass die Rot-Weißen den nächsten, großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht haben. Schließlich stehen mittlerweile 38 Punkte auf der Habenseite. „Wir haben wieder ein bisschen mehr Ruhe rein bekommen durch den Sieg“, meinte Lohrer. Spielen die Darmstädter so weiter, wie zuvor beim 3:0 gegen Pars Neu-Isenburg und nun in Bornheim, dann haben sie in Sachen Klassenerhalt schon bald absolute Ruhe.