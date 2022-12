Rot-Weiß Darmstadt: Die primären Ziele nicht aus den Augen verlieren Verbandsligist RW Darmstadt hat den Aufstieg im Blick, doch in erster Linie geht es Trainer Dominik Lohrer um etwas anderes

DARMSTADT. Mit 41 Punkten aus 19 Spielen weist Fußball-Verbandsligist Rot-Weiß Darmstadt eine äußerst positive Bilanz aus – und überwintert als Tabellenzweiter. „Man muss zufrieden sein, aber grundsätzlich ist es auch wirklich ein herausragendes Jahr in fußballerischer Hinsicht. Wir haben saisonübergreifend aus 35 Spielen 72 Punkte mitgenommen“, lobt Trainer Dominik Lohrer. Mit gerade einmal 14 Gegentoren in 19 Partien stellt man die beste Abwehr der Liga und mit 40 Treffern die sechstbeste Offensive. In der Defensive sieht Lohrer den Schlüssel für die starke Bilanz. „Wir haben eine extrem gute Stabilität gezeigt, durch die wir nur 28 Gegentore in 35 Spielen bekommen haben.“

Obwohl die Darmstädter eine der jüngsten Mannschaften der Liga haben, bleibt die erste Mannschaft durchlässig für die zweite Mannschaft und auch für die U19, wie die Veränderungen in der Winterpause aufzeigen. Personell sind zwei Abgänge in Richtung Gruppenliga zu verzeichnen: Yuta Tomaki (Okriftel) und Lukas Konietzko (Bensheim) gehen. Neben den Verletzten, die zurückkehren – darunter Damiano Gruner, Niklas Höhl und Firat Uzun – gibt es Verstärkung aus der U19. Mit Adem Zbairi, Valentin Schweiker und Ali Hüseyin Gün rücken drei vielversprechende Spieler auf. „Sie sollen den Kader verstärken und besitzen natürlich Identifikation mit Rot-Weiß, was uns ebenfalls sehr wichtig ist.“ Identifikation und Mentalität sind es denn auch, die letztlich den Ausschlag geben können. „Unsere Position haben wir einer kollektiven Leistung zu verdanken; niemand besitzt ein Alleinstellungsmerkmal. Im Verbund zwischen Spielern und Umfeld wird ein guter Job gemacht“, sagt der Trainer.

Auch wenn sich der SC Hanau, der ein Spiel weniger absolviert und einen Punkt mehr auf dem Konto hat, am ehesten dazu bewirbt, auf die Meisterschaft zuzusteuern, erkennt man genau in diesen Teams eine Messlatte für die eigene Arbeit. „Es wird sehr eng bleiben und wir müssen gut in die Vorbereitung starten, danach können wir eine Tendenz erkennen“, sagt Lohrer. „Wir schauen auf uns, aber wir wollen den nächsten Schritt gehen: uns oben in der Tabelle halten und uns auch mit Topteams wie dem SC Hanau messen.“

Zwar gibt es in dieser Saison wieder eine Aufstiegsrelegation, aber man will die primären Ziele nicht aus dem Blick verlieren, die vor allem die Entwicklung der jungen Mannschaft betreffen. „Die Relegation ist ein Plus, und wir wollen alles versuchen. Aber wir haben es nicht als Ziel ausgegeben, dass wir in die Hessenliga aufsteigen müssen“, erklärt Lohrer. „Wir wollen alles probieren und schauen, wie weit wir kommen. Der Aufstieg wäre eine Krönung dieser Saison“.

In der Spielzeit 2021/22 glänzten die Rot-Weißen vor allem auswärts, in dieser Saison fand man zu neuer Heimstärke. „Den größten Sprung haben wir in Sachen Mentalität gemacht. In der Vergangenheit sind wir viele Spiele falsch angegangen, nun begegnen wir den Gegnern mit Demut.“ Auch in den englischen Wochen hielt die Mannschaft dem Druck stand und unterlag bis zur Winterpause lediglich zwei Mal. „Wir haben unsere sehr gute Mentalität auch in schwierigen Phasen gezeigt. In der Hinrunde waren wir teilweise sehr gebeutelt, ich musste Spieler auf Positionen aufstellen, die für sie eher ungewohnt waren.“

Trotz der guten Ausgangsposition gibt es Stellschrauben. „Uns fehlt teilweise einfach die Cleverness“, findet Lohrer. „In sechs Spielen haben wir in der Nachspielzeit oder in Überzahl noch den Ausgleich bekommen, was sich wie ein roter Faden durchzieht. Dort müssen wir ansetzen.“

Start in Fehlheim

Am 5. März (15 Uhr) startet Rot-Weiß Darmstadt ins neue Pflichtspieljahr, dann steht die Partie beim VfR Fehlheim an. Zuvor ist bereits ein Freundschaftsspiel terminiert: Am 4. Februar (Samstag, 15.30 Uhr) tritt Rot-Weiß bei Hessenligist Bayern Alzenau an.