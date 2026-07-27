Rot-Weiss Cuxhaven verteidigt Tiefenrausch-Cup

– Foto: Julian Rohloff

Rot-Weiss Cuxhaven richtete am Wochenende den Tiefenrausch-Cup, der sich schon fast als inoffizielle Stadtmeisterschaft bezeichnen ließ, aus. Der Bezirksligist wurde seiner Favoritenrolle gerecht und erzielte in zwei Partien gleich 13 Tore.

Den Großteil davon erzielte er im Halbfinale gegen die stark ersatzgeschwächten Sportfreunde Sahlenburg, die nichts entgegenzusetzen hatten und mit 0:9 unterlagen. Das zweite Halbfinale entwickelte sich ebenfalls zu einer klaren Angelegenheit. Der Duhner SC fegte einen im Vergleich zum Pokalspiel gegen Lilienthal-Falkenberg (6:3) auf fast allen Positionen veränderten TSV Altenwalde, der parallel an einem weiteren Vorbereitungsturnier teilnahm, mit 5:0 vom Platz.

Das Endspiel bot mehr Spannung. Der Duhner SC hielt lange gut mit, ging sogar kurz vor der Pause durch Justin Beckmann in Führung. Im zweiten Abschnitt brachte ein Doppelschlag von Joshua Flemming die Wende. Nach einer guten Stunde erhöhte Routinier Sebastian Wöhlkens auf 3:1. Als sich kurz darauf Bedran Aktas die Ampelkarte einhandelte, war die Begegnung gelaufen. In der Endphase erhöhte Sergio Gonzalez Ramirez noch auf 4:1, sodass RWC letztlich souverän zum zweiten Mal in Folge sein Vorbereitungsturnier gewann und sich über 350 Euro Siegprämie freuen durfte.