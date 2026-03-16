Rot-Weiss Cuxhaven verpflichtet Kreisliga-Torjäger

– Foto: FuPa Lüneburg

Bereits im Winter präsentierte sich Rot-Weiss Cuxhaven sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Zur neuen Saison wird der Kader weiter verstärkt. Mit Niklas Thiel wechselt einer der talentiertesten Stürmer der Region zum ambitionierten Bezirksligisten.

Am heutigen Montag verkündete der aktuelle Viertplatzierte den Transfer des 20-Jährigen, der beim TSV Otterndorf auf sich aufmerksam machte. „Niklas bringt nicht nur Quantität, sondern auch Qualität mit: Schnelligkeit, Beweglichkeit, cleveres Torabschlussverhalten und der Blick für den richtigen Moment zeichnen ihn aus. Sein Alter kombiniert mit seiner bisherigen Konstanz macht ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unsere Offensive und eine Bereicherung für die Mannschaftskultur", hieß es in der Vereinsmitteilung.

Thiel erzielte in bislang 68 Pflichtspielen im Herrenbereich herausragende 75 Tore und trug damit maßgeblich dazu bei, dass Otterndorf die Rückkehr sowie Etablierung in der Kreisliga gelang. In der Spielzeit 2026/27 wird er sein Können erstmals auf Bezirksebene unter Beweis stellen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, bald mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und Teil der Kampfbahnkicker zu sein", so der Angreifer.