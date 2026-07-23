 2026-07-23T06:38:08.609Z

Testspiel

Rot-Weiss Cuxhaven unterliegt weiterem Bremen-Ligisten

Flemmings Anschlusstor sorgt nur kurzzeitig für Spannung

von FuPa Lüneburg · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thorben Bornhöft

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Bremen-Liga
Bezirksliga 4
Geestemünde
RW Cuxhaven

Rot-Weiss Cuxhaven greift auf ein anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm zurück. Am Mittwoch trat der Bezirksliga-Vizemeister beim ESC Geestemünde an und musste sich trotz verbesserter zweiter Hälfte geschlagen geben.

Gestern, 19:30 Uhr
ESC Geestemünde
ESC GeestemündeGeestemünde
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
4
1
Abpfiff

Anfangs gab der spielstarke Bremen-Ligist, der im Sommer einen größeren Umbruch vornahm, den Ton an. Selli Quori verwandelte nach 17 Minuten einen Elfmeter zur Führung und legte eine Viertelstunde später nach - 2:0. RWC rannte zumeist hinterher, meldete sich aber nach einer knappen Stunde durch Joshua Flemming zurück. Nahezu im direkten Gegenzug setzte es jedoch das 3:1 durch Ben Luca Naujoks. Romeo-Noel Wagner ließ sogar noch das 4:1 folgen (78.).

Somit verlor Rot-Weiss auch den zweiten Vergleich mit einem Bremerhaven Vertreter. Zuvor setzte es ein 0:4 beim OSC Bremerhaven, der sogar die Bremen-Liga-Meisterschaft anstrebt. Am Wochenende sollen im Rahmen des selbst ausgerichteten Tiefenrausch-Cups wieder Erfolgserlebnisse herausspringen. RWC begrüßt auf der Kampfbahn mit dem TSV Altenwalde, Duhner SC sowie den Sportfreunden Sahlenburg ausschließlich Cuxhavener Vertreter und gilt als Favorit auf den Turniersieg.

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