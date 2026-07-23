Rot-Weiss Cuxhaven unterliegt weiterem Bremen-Ligisten Flemmings Anschlusstor sorgt nur kurzzeitig für Spannung von FuPa Lüneburg · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorben Bornhöft

Rot-Weiss Cuxhaven greift auf ein anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm zurück. Am Mittwoch trat der Bezirksliga-Vizemeister beim ESC Geestemünde an und musste sich trotz verbesserter zweiter Hälfte geschlagen geben.

Anfangs gab der spielstarke Bremen-Ligist, der im Sommer einen größeren Umbruch vornahm, den Ton an. Selli Quori verwandelte nach 17 Minuten einen Elfmeter zur Führung und legte eine Viertelstunde später nach - 2:0. RWC rannte zumeist hinterher, meldete sich aber nach einer knappen Stunde durch Joshua Flemming zurück. Nahezu im direkten Gegenzug setzte es jedoch das 3:1 durch Ben Luca Naujoks. Romeo-Noel Wagner ließ sogar noch das 4:1 folgen (78.).