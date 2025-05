Rot-Weiss Cuxhaven: Trainer Polit tritt zurück

Rot-Weiss Cuxhaven legte nach starker Hinserie im Jahr 2025 einen steilen Absturz hin und befindet sich in größter Abstiegsgefahr. Der erst im Januar auf Lars Uder gefolgte Trainer Dennis Polit zog am Wochenende genauso wie Teammanager Marc Tietjen einen Schlussstrich.

Auf Polit folgt für die verbleibenden drei Landesliga-Spiele der erst vor rund zwei Wochen als Co-Trainer zur Mannschaft gestoßene Matthias Gersonde. In seiner Arbeit wird er durch Torwarttrainer Andreas Haas unterstützt. Währenddessen erfolge die sportliche Leitung durch ein Vorstandsteam. „Für Rot-Weiss beginnt sofort, ligaunabhängig, die Suche nach einem sportlichen Leiter und einem Trainer für die kommende Saison", hieß es in der Vereinsmitteilung.

Gegenüber den Cuxhavener Nachrichten erklärte Polit, unter dessen Leitung lediglich zwei Punkte in elf Spielen heraussprangen: „Nach der letzten Niederlage habe ich mir viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Impuls für die Mannschaft jetzt wichtig ist." Darüber hinaus trat auch der seit über drei Jahren an der Kampfbahn tätige Teammanager Marc Tietjen, der die Konsequenzen aus dem Scheitern des von ihm installierten Coaches zog.

Aktuell droht die Rückkehr in die Bezirksliga. RWC schaffte es nicht, die 29 Punkte aus dem ersten Halbjahr nach dem Wechsel von Erfolgscoach Lars Uder in den Nachwuchs von Werder Bremen zu veredeln. Stattdessen folgte der Absturz auf Rang 14, sodass möglichst viele Punkte benötigt werden, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Was Mut macht: Die Hinspiele gegen die verbleibenden Gegner entschied Rot-Weiss Cuxhaven allesamt für sich. Daran soll am Sonntag im letzten Heimspiel der Saison gegen den formstarken TSV Ottersberg angeknüpft werden.

