Rot-Weiss Cuxhaven präsentiert Cheftrainer für neue Saison

Noch ist unklar, ob Rot-Weiss Cuxhaven in der kommenden Spielzeit in der Landes- oder Bezirksliga antreten wird. Fest steht dagegen, dass die Mannschaft in Zukunft von Philipp Schlüter trainiert wird.

Der 36-Jährige verbrachte seine gesamte Laufbahn an der Kampfbahn. Unter Oliver Stepniak, Andre Visser und Lars Uder fungierte er als Co-Trainer, war an gleich zwei Aufstiegen sowie der herausragenden Landesliga-Hinserie beteiligt. Nach dem Weggang von Uder in den Werder-Nachwuchs musste Schlüter ebenfalls weichen und übernahm die zweite Herren, welche sich stabilisierte und realistische Chancen auf den Klassenerhalt besitzt.

Zur Saison 2025/26 bekam er die Verantwortung für die erste Mannschaft übertragen. „Wir möchten langfristig mit ihm arbeiten", betonte Vereinsvorstand Bernd Köpcke im Gespräch mit den Cuxhavener Nachrichten. Unterstützt wird Schlüter in seiner Arbeit von Co-Trainer Andreas Haas sowie Teammanager Daniel Gonzalez, der zu Wochenbeginn die Nachfolge von Marc Tietjen antrat. „Es wartet viel Arbeit auf uns", so Schlüter. Zuvor will er jedoch Rot-Weiss Cuxhaven II zum Verbleib in der 1. Kreisklasse führen.