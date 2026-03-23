Rot-Weiss Cuxhaven kommt im Derby zweimal zurück

– Foto: FuPa Lüneburg

Im Hinspiel setzte sich Altenwalde mit 1:0 durch. RWC zeigte dort eine seiner schwächsten Saisonleistungen. Zuletzt zeigte sich das Team von Philipp Schlüter sehr gut aufgelegt, konnte aber nicht an das 5:1 über Harsefeld II anknüpfen. Schon nach 13 Minuten geriet es durch einen Freistoß von Sebastian Jark in Rückstand - 0:1. Anschließend ergaben sich nur wenige Torchancen. Als Rune Santjer im eignen Strafraum den Ball verstolperte, war Luca Mittelstädt zur Stelle und erzielte den Ausgleich (39.). Der in den Derbys noch ungeschlagene TSV ließ sich vom Gegentreffer nicht beeindrucken und präsentierte sich weiter sehr agil. Als Jan-Lukas Mergard in der 74. Minute zum 1:2 traf, roch es sogar nach einem Auswärtssieg. Doch auf der Gegenseite ließ Marlon Plehn in der Schlussphase einen haltbaren Schuss von Joshua Flemming zum 2:2-Endstand passieren.