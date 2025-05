Rot-Weiss Cuxhaven hat einen neuen Torjäger

Mit Bruno da Silva verlässt ein Torgarant die Cuxhavener am Ende der Saison Richtung Duhnen. Nun hat der Landesligist einen neuen Angreifer vorgestellt: Luca Mittelstädt wird die Mannschaft in der kommenden Saison verstärken und soll für Tore sorgen.



Mittelstädt spielte zuletzt beim Regionalligisten Bremer SV, zuvor war er beim TSV Havelse aktiv und erzielte dort acht Tore in der Regionalliga. In der Oberliga Niedersachsen kickte er für den VfL Oldenburg und beim FC Hagen/Uthlede. Beim VfL wurde der Angreifer Torschützenkönig mit 20 Treffern. Mittelstädt weiß also ganz genau wo das Tor steht und hat unabhängig von der Ligenzugehörigkeit seine Zusage gegeben. Schon in der Jugend kickte der 25-Jährige bei Rot-Weiss und kehrt nun zurück zu seinen Wurzeln.