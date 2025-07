Rot-Weiss Cuxhaven gewinnt Stadtduell

Rot-Weiss Cuxhaven verbuchte am frühen Sonntagabend seinen ersten Testspielerfolg. Der neuformierte Duhner SC erwies sich als unangenehmer Gegner, doch in der Anfangsphase des zweiten Abschnitt zog der Landesliga-Absteiger entscheidend davon.

Vor der Pause gestaltete der DSC, der in den vergangenen Tagen seine eigene Sportwoche ohne Niederlage gewann, die Begegnung offen. Der sich namhaft verstärkende Kreisligist hielt zur Pause das torlose Remis und besaß einige Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel bog RWC aber schnell auf die Siegerstraße ein. Neuzugang Luca Mittelstädt erzielte per Strafstoß sein Debüttor. Gabriel Costa erhöhte per direkt verwandelten Freistoß und Joshua Flemming stellte in Minute 62 auf 0:3. Hakar Abdo verkürzte zwar wenig später, doch der Auswärtserfolg geriet nicht mehr in Gefahr.