Rot-Weiss Cuxhaven distanziert Westercelle Curras-Fonseca mit Dreierpack +++ VfL bleibt Schießbude der Liga

Im ersten Abschnitt besaß der Tabellenletzte sogar Vorteile, ließ mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten allerdings aus. Auf der Gegenseite vollendete Damian Curras-Fonseca hingegen nach 21 Minuten eiskalt zum 0:1, das RWC mit in die Halbzeitpause.

Nach der Pause traten die Gäste aktiver auf. Daher fiel das 0:2, erneut durch Curras-Fonseca (66.). Als Schulz in Minute 76 mit seinem fünften Saisontor auf 0:3 stellte, war die Begegnung bereits so gut wie entschiedne. Zwar verkürzte Philip Boie kurz darauf per Strafstoß auf 1:3, doch Curras-Fonseca stellte den Drei-Tore-Abstand nahezu postwendend wieder her. Der eingewechselte Jan-Michel Matthee erhöhte per Fallrückzieher sogar auf 1:5. Silvan Udun gelang noch etwas Ergebniskosmetik für den nie aufsteckenden, aber vor allem defensiv überforderten VfL.

Mit nur sechs Zählern liegt Westercelle am Tabellenende. Noch viel bedrohlicher wirken die 34 Gegentore, von denen 17 in den vergangenen drei Partien fielen. Besserung scheint kaum in Sicht, wenn am Samstag das Gastspiel beim hervorragend aufgelegten TuS Harsefeld ansteht. Rot-Weiss Cuxhaven kann derweil im Duell mit dem TSV Elstorf weiter Abstand zu den Abstiegsplätzen gewinnen.

