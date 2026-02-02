Rot-Weiß Braunschweig schlägt beim HSC Leu zu

– Foto: Rocco Bartsch

Der Kreisligist Rot-Weiss Braunschweig konnte den zweiten Wintertransfer eintüten. Das kündete der Tabellenführer via Instagram an..

Denn ab sofort stößt Hamid Zakri zu den Rot-Weißen. Der 20-Jährige spielte im Seniorenbereich für den HSC Leu in der Kreisliga und kommt dort auf 31 Spiele, in denen er drei Mal traf. In der aktuellen Saison lief der Flügelspieler zehn Mal auf und konnte ein Tor erzielen.

Zakri konnte in einigen Trainingseinheiten sein Potential schon unter Beweis stellen und überzeugt durch starke Technik und kreatives offensives Eins-gegen-Eins.