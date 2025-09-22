Rot-Weiß bleibt ungeschlagen: Überackers Frauen holen Punkt gegen Wacker München II

Dieser Saisonstart kann sich sehen lassen. Auch in ihrem dritten Landesligaspiel konnten Überackers Landesliga-Frauen nicht bezwungen werden.

Überacker – Auch im dritten Saisonspiel mussten die Landesliga-Fußballerinnen aus Überacker den Platz nicht als Verliererinnen verlassen. Und das, obwohl ihnen das Geläuf so gar nicht behagte. Das 1:1 (1:1) beim FFC Wacker München II wurde auf Kunstrasen ausgetragen. „Ein richtiger Gummi-Kunstrasen“, sagt RW-Trainer Andreas Fasching. „Wenn man wie wir eigentlich nur auf normalem Rasen unterwegs ist, ist der immer schwer zu bespielen.“ Dafür zogen sich seine Spielerinnen aber achtbar aus der Affäre, zumal unter anderem mit der Langzeitverletzten Carolin Mößmer und Torjägerin Fridos Tomangbe wichtige Stützen des Teams fehlten.

Doch so war die Bühne frei für andere Spielerinnen. Unter anderem Keeperin Jeanne Gräfe, die in der Sommerpause von den Männern des FC Kollbach II zu den Rot-Weißen gewechselt war. Sie machte zwei Großchancen der Gastgeberinnen zunichte und hielt so das Remis fest. „Die hat sie super gehalten“, lobt Fasching. Aber auch die Rot-Weißen hatten Chancen, die Partie noch zu ihren Gunsten zu bewegen. Ein Gäste-Tor wurde aber wegen vermeintlichen Abseits zurückgepfiffen. „Das war nur passiv und hätte eigentlich zählen müssen“, sagt der RW-Trainer. Und einmal scheiterte Melanie Balhuber aus aussichtsreicher Position.

Und so blieb es bei den beiden Toren, die vor der Halbzeitpause fielen. Sophia Schmahl hatte Überacker in Führung geschossen (13.), Hivi Aska für die Gastgeberinnen das 1:1 markiert (36.). Der Ausgleich war dabei etwas unglücklich für die Rot-Weißen. „Der Schuss war eigentlich überhaupt nicht gefährlich“, sagt Fasching. Doch eine Überackerin fälschte den Ball unhaltbar für Torhüterin Gräfe ab. „Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung“, meint der RW-Trainer. „Vom Verlauf und wegen der Art, wie der Ausgleich fiel, war es aber etwas unglücklich.“ (Thomas Benedikt)