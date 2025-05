"Rot-Weiß bleibt Heimat": Kevin Kirchner wird Laufbahn bei RWO beenden

Für die Zweitvertretung der Kleeblätter stand er schon in der Saison 2008/09 regelmäßig auf dem Feld – damals jedoch noch in der Landesliga. Über 300 Einsätze für eine Vielzahl an Vereinen aus der Bezirks-, Landes - oder Oberliga später geht es zurück an die alte Wirkungsstätte.

"Rot-Weiß bleibt Heimat. Fußball bleibt Leidenschaft."