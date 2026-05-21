Rot-Weiß Birkenhof feiert den verdienten Aufstieg in die Kreisklasse!

Nach einer langen Saison und harter Arbeit, Rückschlägen und stetigem Aufbau ist es endlich geschafft: Rot-Weiß Birkenhof steigt in die Kreisklasse auf. Mit einer beeindruckenden Saison krönte die Mannschaft die intensive Arbeit des Trainerteams Matthias Urban und Emrah Ergin sowie des gesamten Vereinsumfelds rund um Abteilungsleiter Alessandro Cuvato.

Die Zahlen sprechen dabei eine deutliche Sprache. In insgesamt 22 Saisonspielen holte Rot-Weiß Birkenhof starke 19 Siege, spielte einmal unentschieden und musste lediglich zwei Niederlagen hinnehmen. Besonders bemerkenswert: Beide Niederlagen fielen denkbar knapp mit jeweils 1:0 aus – ein Zeichen dafür, wie konstant und stabil die Mannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg auftrat.

Der Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Entwicklung. Trainer Ergin und Urban formten aus der Mannschaft ein geschlossenes Team, das mit Disziplin, Einsatzbereitschaft und großem Zusammenhalt überzeugte. Woche für Woche arbeitete die Mannschaft konzentriert an ihrem Ziel und zeigte sowohl spielerisch als auch kämpferisch starke Leistungen.