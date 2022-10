Rot-Weiß bettelt um den Ausgleich, und der erfolgt prompt FUSSBALL - KREISLIGA 1

Im Verfolgerduell der Kreisliga 1 gibt es keinen Sieger: RW Bad Tölz und TuS Holzkirchen II trennen sich 1:1. Damit verpassen die Tölzer den Anschluss zu Platz fünf.

Bad Tölz – Es war ein großes Hallo in der Kohlstatt-Arena: Sebastian Kohlhauf stand nach acht Jahren wieder einmal im Tölzer Kasten (für den rotgesperrten Siegfried Bahner) und wurde von allen Seiten entsprechend freundschaftlich begrüßt. Zumindest in der ersten Hälfte machten auch die Gäste vom TuS Holzkirchen II dem Rückkehrer das Leben zwischen den Pfosten nicht allzu schwer: Ein Freistoß in die Torwart-Ecke, ein Schuss aus der zweiten Reihe, eine halbscharige Ecke – der 39-Jährige pflückte die Dinger souverän aus der Luft oder klärte per Fußabwehr.

Die Hausherren gingen indessen wesentlich entschlossener zur Sache, sowohl in der Defensive um den unermüdlich rackernden Innenverteidiger Benedikt Ertl, als auch in der Offensive. Und so durfte Oliver Wegner schon bald sein Debüt-Tor in der Kreisliga feiern, als er einen Abpraller von TuS-Keeper Markus Grünewald über die Linie schob. Es hätten bis zur Pause durchaus noch zwei, drei weitere Tölzer Torjubler geben können. Denn die spielbestimmenden Hausherren waren entschlossen, die 0:1-Niederlage vom Hinspiel auszubügeln. Einen mächtigen Distanzschuss von Fatih Kocyigit lenkte Grünewald mit den Fingerspitzen um den Pfosten, Max Geisler zielte knapp vorbei und Ahmad Abu Swid drosch drüber. Chancen zu einer üppigen Resultatsverbesserung waren also zuhauf gegeben.

Nach dem Seitenwechsel folgten zwei weitere Hochkaräter durch Kocyigit, doch als auch die nicht saßen, machte sich immer mehr Hektik im Tölzer Spiel breit; der Aufbau war schlampig, die Abschlüsse zu ungenau. „Da haben unsere Umschaltbewegungen nicht mehr gepasst“, rügte der unzufriedene RW-Trainer Sebastian Wagner. „Wir haben um den Ausgleich förmlich gebettelt.“

Und der folgte prompt. Drilon Shukaj, über den fast alle gefährlichen Holzkirchner Angriffe liefen, prüfte zunächst die Standfestigkeit des Tölzer Kastens, als er mächtig an die Latte klopfte. Dann stocherte Michael Glatz das Leder aus dem Gewühl über die Linie, nachdem es zuvor vom Pfosten ins Feld zurückgehüpft war. Dass es nicht noch schlimmer für die nun angeknockten Tölzer kam, war einzig dem Unvermögen von Furkan Yavuz geschuldet, der den Ball aus kürzester Entfernung über den Kasten ballerte. „Da sind wir mit dem einen Punkt fast noch gut bedient“, resümierte Wagner. „Aber der hilft uns auch nicht weiter. Denn eigentlich wollten wir uns mit einem Dreier in die Nähe von Platz fünf schieben.

SC Rot-Weiß Bad Tölz – TuS Holzkirchen II 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 (10.) Wegner, 1:0 (70.) Glatz. – Schiedsrichter: Julius Albrecht (FC Seeshaupt). – Zuschauer: 120.

SC/RW: Kohlhauf – Dogan, Ertl, Ackermann, Sahiti – Furfaro, Kocyigit, Wegner, Muck – Abu Swid, Geißler. – Eingew.: Sakal, v. Sazenhofen, Murcko.