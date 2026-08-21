Rot-Weiß beim Titelkandidaten zu Gast

RW Darmstadt ist am Wochenende in Seligenstadt gefordert. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

„Wir hatten so viel investiert, sind aber nicht belohnt worden“, sagt RW-Trainer Dominik Lohrer im Rückblick. Mit 3:2 hatten die Darmstädter geführt und trotz Unterzahl die Chance, mit dem vierten Treffer alles klarzumachen. Doch binnen der letzten zehn Minuten drehten die Gäste die Partie mit vier Treffern noch. „Einfach schade, aber wir müssen das jetzt abhaken“, meinte Lohrer weiter.

Das ist auch absolut notwendig. Denn mit den Sportfreunden wartet einer der Titelkandidaten der Verbandsliga auf die Rot-Weißen – wenn nicht sogar der Favorit der Klasse, bei dem es aber nicht rund läuft. Wie hoch die Erwartungen in Seligenstadt sind, zeigt die Tatsache, dass sich der Verein bereits nach vier Spieltagen von Trainer Nico Wegmann getrennt hat (einen Nachfolger gibt es noch nicht). Fünf Punkte sprangen in den vier Spielen heraus, zu wenig für die Ansprüche des Teams vom Main, das den Aufstieg zum erklärten Ziel hat. Die Unruhe bei den Sportfreunden könnte etwas Gutes sein für die Darmstädter. Aber auch etwas Schlechtes, herrscht doch ein anderer Wind in Seligenstadt. So oder so. Lohrer weiß, was auf sein Team zukommt – zumal er Personalsorgen hat. „Es wird eine sehr schwere Aufgabe. Mit einem Punkt wäre ich zufrieden“, sagt der Darmstädter Trainer.