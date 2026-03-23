Rot-Weiß Bad Tölz holt trotz massiver Ausfälle einen Punkt – Brunnthal siegt locker Fußball-Kreisklasse von Christian Gampl · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser

Unter Dauerbeschuss war das von Sebastian Sturm (re.) gehütete Reisacher Tor. Hier trifft Hannes Arnold (li.) zum 4:0. – Foto: Ewald Scheitterer

Der SC RW Bad Tölz spielte mit nur zehn Trainingsteilnehmern. Neuzugang Navo überzeugte mit herausragender Leistung gegen Hausham.

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SC Gaißach/ Wackersberg A. SG Gaißch/Wa SG Reisach SG Reisach 4 0 Abpfiff SG Gaißach/Wackersberg-Arzbach – SG Reisach 4:0 (2:0) – Es war eine einseitige Begegnung, die die 112 Zuschauer bei eisigem Ostwind in Obergries erlebten. Die Gäste wehrten sich nach Kräften, und bei den Hausherren rollte eine Angriffswelle nach der anderen auf das Gehäuse der SG Reisach zu. „Wir sind über die gesamten 90 Minuten mit dem Gegenpressing nicht zurechtgekommen. Das Resultat geht deshalb vollkommen in Ordnung“, bekundete der Reisacher Coach Martin Schmidt. Tarkan Demir, sein Pendant auf der anderen Seite, stimmte ihm zu.

Die Gastgeber hätten bereits in der ersten Hälfte weitaus höher führen können. „Wir müssen einfach rigoroser werden, vor allem beim Torschuss“, kritisierte Demir. So blieb es bis zur Pause bei den beiden Treffern durch Thomas Hammerl (13.) und Michael Lugmair (38.), die beide für ihre Leistung ein Lob vom Trainer bekamen. Nach dem Seitenwechsel ging der Einbahnstraßenfußball weiter. Allerdings konnten die Hausherren entweder beste Einschussmöglichkeiten nicht verwerten oder sie scheiterten am glänzend disponierten Reisacher Torhüter Sebastian Sturm. „Der war mit Abstand unser bester Mann“, lobte Schmidt. Sogar einen Elfmeter setzte Lukas Reisch erst noch an den Querbalken (65.), ehe Alexander Wind mit einem Eigentor seinen Torhüter bezwang (66.). Den Schlusspunkt setzte Hannes Arnold mit seinem Treffer zum 4:0 (89.).

FF Geretsried - TSV Grünwald II 3:2 (2:1) – Zufrieden zeigte sich FFG-Coach Johann Latanskij mit dem Auftaktspiel seiner Elf: „Wir waren die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen.“ Selim Alas brachte die Geretsrieder in Führung, nachdem er dem Gäste-Keeper den Ball stibitzte und ins Tor einschob (5.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich nach einer halben Stunde konnte Niklas Keilwerth kurz vor der Pause egalisieren. Er staubte nach einem geblockten Schuss von Alas ab (45.+2). Dass es erstmals nach dem Winter wieder auf natürlichem Grün zur Sache ging, war anzumerken: „Das ist nie leicht. Solch ein Spiel ist immer unberechenbar“, sagte Latanskij. Umso beruhigender war es, dass Adam Tobbal auf Flanke von Fabio Ratte das 3:1 erzielte (52.). Grünwald kam zwar noch einmal auf 2:3 heran (77.) – letztlich blieben aber alle drei Punkte am Krötenteich.

FC Rottach-Egern - SG Ascholding/Thanning 1:1 (1:1) – Ein „gerechtes Unentschieden“ sah SG-Coach Marcus Dürnegger. Doch eine gewisse Unzufriedenheit konnte er nicht verbergen: „Wir spielen momentan keinen guten Fußball.“ Auf dem kleinen Nebenplatz legten die Gäste einen Fehlstart hin. Mit dem ersten langen Ball nach dem Anstoß ließ sich die SG überrumpeln und sah sich bereits nach zehn Sekunden mit einem Rückstand konfrontiert. „Haben wir vorher angesprochen“, ärgerte sich Dürnegger. Zumindest die kämpferische Einstellung wollte er seiner Mannschaft nicht absprechen. Tomas Paciaroni sorgte nach einer Flanke von Sebastian Feichtmair per Kopf für den Ausgleich (23.), mit 1:1 ging es in die Kabinen. Im zweiten Abschnitt sah Dürnegger zwar seine Mannschaft dominierend, jedoch ohne klare Ideen. Max Müller hatte in der Nachspielzeit noch die Gelegenheit zum Lucky Punch, doch auch Rottach hätte den kurz zuvor setzen können. „So war nicht mehr drin als das Unentschieden“, kommentierte der SG-Coach.

TSV Otterfing - ASC Geretsried 3:1 (2:0) – Keine Vorwürfe vom Coach, aber auch keine Punkte gab es für den ASC. „Wir haben alles gegeben, aber die Niederlage geht in Ordnung“, sagte Spielertrainer Tasso Lasidis. Die Adler versuchten es mit einem defensiven Ansatz: „Das hat ganz gut funktioniert“, fand Lasidis. Dennoch ging Otterfing mit 2:0 in Front (14., 31.), auch weil der ASC Pech hatte. Zwei verletzungsbedingte Wechsel musste Lasidis in der ersten Halbzeit vornehmen, sich selbst dann als einzig verbleibenden Joker zur Pause einwechseln – ebenfalls wegen einer Verletzung. Lange hielten die Adler die Partie offen und kamen durch Sebastian Philp sogar noch mal zum Anschluss (77.). „Man hat aber dann gemerkt, dass die Kraft schwindet“, so Lasidis. Otterfing sorgte wenig später für die Vorentscheidung (84.).

SG Hausham - SC RW Bad Tölz 1:1 (0:0) – Die Rot-Weißen sind unfassbar von Ausfällen gebeutelt. Aufgrund von Verletzungen und Krankheiten erschienen in dieser Woche nur zehn Spieler zum Training. Auf der Ersatzbank mussten Trainer Adrian Ackermann und Reservespieler Moritz Rinshofer Platz nehmen. Und dann verletzten sich in der ersten Halbezit auch Innenverteidiger Josef Haslinger und Außenverteidiger Tobias Weber. Unter diesen Rahmenbedingungen war der Punktgewinn alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Maßgeblichen Anteil daran hatte Neuzugang Allicious Navo, dem Ackermann eine herausragende Leistung und ein extremes Laufpensum bescheinigte: „Vor allem in der zweiten Halbzeit ist er die ganze Zeit rauf und runtergerannt.“ Der pfeilschnelle 18-Jährige war es auch, der den 1:1-Ausgleich vorbereitete – Enrico Kneiss musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Für Letzteren war es das erste Spiel nach acht Jahren Pause. Die Haushamer hätten die besseren Chancen gehabt, gab Ackermann zu. So verschossen sie einen Elfmeter. Aufgrund einer sehr starken kämpferischen Leistung sei das Unentschieden allerdings verdient, sagte Ackermann: „Ein wichtiger Punkt für die Moral und ein kleines Lebenszeichen.“