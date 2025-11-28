Rot-Weiß auswärts gefordert, Mascherode daheim

Platz vier gegen Platz drei heißt es in Weddel. Die Freien Turner haben einen Punkt Vorsprung, allerdings auch eine Partie mehr absolviert. In der abgelaufenen Saison endeten die Duelle mit 4:3 und 5:3 für die Freien Turner, sodass sich Zuschauer auf Tore freuen dürften.

Mascherode empfängt den FC Wenden II; der auf dem achten Platz steht und damit voll im Soll. Im Pokal im Jahre 2022 gewann Wenden das letzte direkte Duell mit 2:1, doch am Sonntag geht der TVM als klarer Favorit in das Heimspiel. Der Tabellenzweite ist zum Siegen verdammt, um Rot-Weiß nicht weiter davoneilen zu lassen.