Rot-Weiß auswärts gefordert, Mascherode daheim

Am kommenden Wochenende stehen vier Partien der Kreisliga Braunschweig auf dem Programm, nachdem das Spiel zwischen Leu und dem RSV schon als abgesagt feststeht, Wir schauen auf die vier Nachholspiele, die alle am Sonntag stattfinden werden..
Das Nachholspiel vom dritten Spieltag fand bereits im August im Pokal statt. Damals gewann Tabellenführer Rot-Weiß mit 7:5 nach Elfmeterschießen. Die Gäste reisen auch als klarer Favorit zu Melverode-Heidberg und wollen die Tabellenführung weiter ausbauen.
Seit 23/24 fanden vier direkte Duelle statt. Jedes Spiel ging an den SV Kralenriede. Auch in der aktuellen Saison stehen die Gäste vor Vahdet, die aktuell auf dem zwölften Platz stehen. Kralenriede will mit dem Dreier ins obere Drittel vorschießen.
Platz vier gegen Platz drei heißt es in Weddel. Die Freien Turner haben einen Punkt Vorsprung, allerdings auch eine Partie mehr absolviert. In der abgelaufenen Saison endeten die Duelle mit 4:3 und 5:3 für die Freien Turner, sodass sich Zuschauer auf Tore freuen dürften.
Mascherode empfängt den FC Wenden II; der auf dem achten Platz steht und damit voll im Soll. Im Pokal im Jahre 2022 gewann Wenden das letzte direkte Duell mit 2:1, doch am Sonntag geht der TVM als klarer Favorit in das Heimspiel. Der Tabellenzweite ist zum Siegen verdammt, um Rot-Weiß nicht weiter davoneilen zu lassen.