 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligavorschau
– Foto: Friedhelm Brauner

Rot-Weiß auswärts gefordert, Mascherode daheim

Spitzenspiel zwischen Weddel und den Freien Turnern

Verlinkte Inhalte

KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Kralenriede
Mascherode
Melverode

Am kommenden Wochenende stehen vier Partien der Kreisliga Braunschweig auf dem Programm, nachdem das Spiel zwischen Leu und dem RSV schon als abgesagt feststeht, Wir schauen auf die vier Nachholspiele, die alle am Sonntag stattfinden werden..

So., 30.11.2025, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
13:15

Das Nachholspiel vom dritten Spieltag fand bereits im August im Pokal statt. Damals gewann Tabellenführer Rot-Weiß mit 7:5 nach Elfmeterschießen. Die Gäste reisen auch als klarer Favorit zu Melverode-Heidberg und wollen die Tabellenführung weiter ausbauen.

So., 30.11.2025, 12:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
12:00

Seit 23/24 fanden vier direkte Duelle statt. Jedes Spiel ging an den SV Kralenriede. Auch in der aktuellen Saison stehen die Gäste vor Vahdet, die aktuell auf dem zwölften Platz stehen. Kralenriede will mit dem Dreier ins obere Drittel vorschießen.

So., 30.11.2025, 12:00 Uhr
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
12:00

Platz vier gegen Platz drei heißt es in Weddel. Die Freien Turner haben einen Punkt Vorsprung, allerdings auch eine Partie mehr absolviert. In der abgelaufenen Saison endeten die Duelle mit 4:3 und 5:3 für die Freien Turner, sodass sich Zuschauer auf Tore freuen dürften.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
14:00

Mascherode empfängt den FC Wenden II; der auf dem achten Platz steht und damit voll im Soll. Im Pokal im Jahre 2022 gewann Wenden das letzte direkte Duell mit 2:1, doch am Sonntag geht der TVM als klarer Favorit in das Heimspiel. Der Tabellenzweite ist zum Siegen verdammt, um Rot-Weiß nicht weiter davoneilen zu lassen.

Aufrufe: 028.11.2025, 17:51 Uhr
NKAutor