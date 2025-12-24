Rot-Weiss auf Durchmarsch - oder ein Vierkampf bis zum Ende?

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Kreisliga Braunschweig rollt schon seit einigen Wochen der Ball nicht mehr. Nun, in der Pause, kann man auf die Tabellensituation schauen und ein kleines Fazit ziehen, wer welche Chancen auf den Aufstieg hat. Steigt Rot-Weiss direkt wieder auf, wird es ein Vierkampf oder schaltet sich noch ein ganz anderes Team mit ins Rennen ein?

Auf Platz eins steht Rot-Weiss Braunschweig, die nach dem Aufstieg in die Bezirksliga 23/24 direkt wieder abgestiegen sind. Aktuell hat der Tabellenführer nach 13 Spielen 34 Punkte. Man kassierte eine Niederlage, am letzten Spieltag vor der Winterpause, gegen Vahdet Braunschweig und ein weiterer Punktverlust folgte beim Heimspiel gegen Mascherode (2:2). Man stellt die beste Offensive der Liga mit 47 Toren, woran Masirullah Omarkhiel (20 Tore) einen großen Anteil hat. Der höchste Sieg war ein 8:1 gegen den Tabellenletzten Olympia. Der ärgste Verfolger ist aktuell der TV Mascherode. Die Grün-Weißen haben eine Partie weniger absolviert und mit 29 Punkten auf dem Konto fünf Punkte weniger als Rot-Weiss. Die einzige Niederlage kassierte Mascherode gegen die Freien Turner beim 5:6 zu Beginn der Saison. Remis gab es gegen Rot-Weiss und beim 3:3 gegen Favoritenschreck Vahdet. Mit 45 Toren hat man die zweitbeste Offensive der Liga. Auch bei Mascherode sticht ein Torjäger hervor. Simon Igelmann traf bereits 16 Mal in der Saison. Außerdem spielten die Grün-Weißen bereits vier Mal zu Null.

Auf der drei rangiert aktuell FT Braunschweig II mit 25 Punkten nach zwölf Partien. Man stellt zwar die beste Abwehr der Liga mit 16 Gegentoren, doch Offensiv schoss die Landesliga-Reserve "nur" 34 Tore. Manuel Thiessen traf dabei mit acht Treffern am Häufigsten. Vor Allem Heim haperte es und die Freien Turner holten in sieben Spielen nur 13 Punkte. Man verlor mit 1:2 gegen Rot-Weiss, 0:1 gegen Stöckheim und mit 1:3 gegen Kralenriede. Außerdem ließ man beim 1:1 gegen Melverode-Heidberg Punkte liegen. Die Freien Turner feierten allerdings den höchsten Sieg der Liga (10:1 gegen Olympia), spielten bereits vier Mal zu Null und gewannen zuletzt fünf Spiele in Serie. Auf Platz vier steht, etwas überraschend, der VfR Weddel. Weddel hat bisher nur elf Spiele absolviert und dabei 24 Punkte gesammelt. Man verlor gegen die Konkurrenten Mascherode (0:2), Rot-Weiss (1:4) und gegen Kralenriede mit 2:5. Weddel kassierte schon 23 Gegentore und spielte kein Mal zu Null. Jedoch schoss Weddel bereits 39 Tore, wobei Nils Gehde mit 20 Saisontreffern alle überragte und mehr als 50% der Tore schoss.