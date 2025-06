Rot Weiss Ahlen verpflichtet Mattias Hanchard für die Defensive

—————————————————————————



Hanchard, der aus Baltimore (Maryland) stammt, ist auf der rechten Abwehrseite zu Hause und zeichnet sich durch seine körperliche Präsenz sowie ein solides Zweikampfverhalten aus. Der 23-Jährige hat seine fußballerische Ausbildung an der University of Pennsylvania genossen und sammelte erste Erfahrungen im deutschen Amateurbereich, wo er zuletzt regelmäßig für Nordhorn auf dem Platz stand.

Im Rahmen eines Probetrainings sowie eines internen Testspiels konnte sich Hanchard in Ahlen vorstellen und hinterließ einen guten Eindruck. „Mattias hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln“, sagt Dennis Kocker, Sportvorstand von Rot Weiss Ahlen, auf der Vereinsinternetseite von RW Ahlen. „Er bringt eine gute Grundphysis mit, hat in den Einheiten überzeugt und sich die Chance verdient, sich auf höherem Niveau zu beweisen.“



