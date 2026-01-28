Rot Weiss Ahlen verpflichtet letztjährigen Regionalliga-Keeper Walde muss gehen von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Chefcoach Marcel Stöppel (links) und Torwart-Trainer Marvin-Allmendinger (rechts) mit Lukas van Ingen. – Foto: David Schneller

Der abstiegsgefährdete Oberligist Rot Weiss Ahlen hat nach zahlreichen personellen Veränderungen auch auf der Torhüterposition reagiert. Der 21-jährige Lukas van Ingen steht ab sofort bis Ende der Saison unter Vertrag. Der Niederländer war im vergangenen Winter aus seiner Heimat zum damaligen Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel gewechselt und dortiger Stammkeeper. Seit dem Abstieg war er zuletzt ein halbes Jahr vereinslos. Gleichzeitig wurde Keeper Veith Walde, der in der Hinserie lediglich drei Liga-Einsätze bekam, freigestellt.

Van Ingen war in den vergangenen Tagen bereits als Gasttorwart bei Rot Weiss Ahlen aktiv und absolvierte jeweils eine Halbzeit in den Testspielen gegen den SC Peckeloh sowie den FC Remscheid. In beiden Begegnungen hinterließ der 21-Jährige einen positiven Eindruck, so dass sich Verein und Spieler im Anschluss auf eine feste Zusammenarbeit einigten. Cheftrainer Marcel Stöppel erklärt: „Lukas hat in den Testspielen gezeigt, dass er gut zu unserer Spielidee passt. Er agiert ruhig, ist mutig im Spielaufbau und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit. Wir sehen in ihm eine klare sportliche Verstärkung für die Rückrunde.“

Der am 21. März 2004 geborene Torhüter ist 1,87 Meter groß, rechtsfüßig und besitzt die niederländische sowie serbische Staatsbürgerschaft. Seine fußballerische Ausbildung erhielt van Ingen in den Nachwuchsabteilungen von Ajax Amsterdam, AFC Amsterdam und SC Telstar, wo er auch seine erste Seniorenjahre verbrachte, bevor er in der Winterpause der Spielzeit 2024/25 nach Deutschland kam. 15 Regionalliga-Einsätze absolvierte der gebürtige Niederländer für Eintracht Hohkeppel und war seit dem vergangenen Sommer vereinslos. Mit seinen Qualitäten auf der Linie sowie im Spielaufbau soll er das Torhüter-Team um Alexander Hahnemann und Hendrik Rauf in der Rückrunde verstärken. Van Ingen freut sich auf die neue Aufgabe: Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren offen und klar, deshalb war die Entscheidung für Rot Weiss Ahlen für mich logisch. Ich freue mich darauf, in der Rückrunde Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit dem Team unsere Ziele zu verfolgen."