Rot Weiss Ahlen verlängert mit Torwart-Routinier

Eigentlich hatte der 32-jährige Alexander Hahnemann die Torwarthandschuhe im vergangenen Sommer an den Nagel gehängt. Ein Engpass bei Rot Weiss Ahlen führte jedoch zu einem schnellen "Comeback", das der frühere langjährige Keeper des Ligarivalen SV Westfalia Rhynern nun ein weiteres Jahr fortsetzt.

Nach neun Jahren in Rhynern heuerte Hahnemann im September 2024 in Ahlen an und wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem festen Bestandteil der Mannschaft und Leistungsträger zwischen den Pfosten. Seit dem 7. Spieltag steht er durchgehend im Tor der Wersekicker.

„Alex ist ein wichtiger Baustein in unserem Gefüge. Wir schätzen seine Verlässlichkeit, seine

Ausstrahlung im Tor und den positiven Einfluss, den er auf die Mannschaft hat“, sagt Sportvorstand Dennis Kocker. „Dass er sich entschieden hat, weiter mit uns zu gehen, ist ein

starkes Zeichen – gerade für unsere vielen jungen Spieler im Kader.“