Rot Weiss Ahlen: Trainer- und Spieler-Gerüchte wurden geleakt

Auch die FuPa-Redaktion erfuhr nach Weihnachten unter der Hand von einem Gerücht. Die Kollegen vom RevierSport ließen die Bombe gestern platzen. Marcel Stöppel (32), aktueller Coach des TuS Hiltrup und im Sommer schon fast beim SV Westfalia Rhynern gelandet, soll vor der Vertragsunterschrift bei Rot Weiss Ahlen stehen. Dort hatte sich vor Weihnachten René Lewejohann in die Regionalliga verabschiedet. Es wäre ein Hammer im Oberliga-Abstiegskampf, wenn ein Trainer im Winter tatsächlich die Seiten wechseln sollte.

Stöppel war für FuPa zwischen den Feiertagen noch nicht zu erreichen. Hiltrups Sportlicher Leiter Raul Prieto sagt: "Es gibt aktuell nichts spruchreifes. Sobald ich mehr Informationen habe, werde ich berichten."