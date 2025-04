Ahlens Sportvorstand Dennis Kocker (links) und Trainer Luka Tankulic – Foto: David Schneller

Rot Weiss Ahlen setzt auf Luka Tankulic als Cheftrainer Es ist bei Oberligist Rot Weiss Ahlen noch nicht alles Gold, was glänzt.

Doch die vergangenen Auftritte unter dem bisherigen Interimstrainer Luka Tankulic machen Hoffnung. Sowohl im Derby beim SC Preußen Münter II als auch beim Aufstiegsfavoriten Sportfreunden Siegen gab es nur knappe Niederlagen. Das wichtige Heimspiel gegen die SpVgg Erkenschwick gewann Rot Weiss Ahlen am vergangenen Freitag durchaus verdient mit 2:0. Nach intensiven Gesprächen zwischen Mannschaft, Vorstand und dem Trainerteam fiel nun die Entscheidung, dass der 33-Jährige auch zur neuen Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird. Dies teilte der Verein am Mittwochabend in einer Pressemitteilung mit.

"Tankulic hatte nach der Trennung von Björn Joppe Anfang März interimsweise übernommen. In dieser Zeit zeigte sich eine deutliche Entwicklung innerhalb der Mannschaft – sowohl spielerisch als auch in der Mentalität. Tankulic verkörpert die DNA von Rot Weiss Ahlen, kennt den Verein seit seiner Jugend und bringt als junger Trainer frische Impulse mit, Die Entscheidung, mit Tankulic in die neue Saison zu gehen, wurde auch auf ausdrücklichen Wunsch der Mannschaft getroffen. Der Vorstand führte zahlreiche Gespräche mit Spielern, die sich klar für eine Zusammenarbeit mit ihrem bisherigen Trainer ausgesprochen haben.", heißt es von Vereinsseite. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein und die Mannschaft entgegenbringen. Wir haben in den letzten Wochen als Team bereits große Schritte gemacht, aber wir wissen auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Ich freue mich darauf, mit vollem Einsatz weiterzumachen und eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die für Rot Weiss Ahlen steht“, erklärt Tankulic.