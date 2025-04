Rot Weiss Ahlen: Nächster Topscorer kommt aus Ennepetal [UPDATE]

Viele Jahre beim Wuppertaler SV ausgebildet, u. a. U19-Bundesliga, startete Binyamin beim Westfalenligisten FC Iserlohn seine Seniorenkarriere. Auf Anhieb wurde der gebürtige Rumäne Leistungsträger (34 Partien, zwölf Tore) und bekam im Sommer 2022 die Chance in der Oberliga beim TuS Ennepetal. Auch dort gehörte er sofort zum erweiterten Stamm und entwickelte sich schnell zum Leistungsträger (83 Oberliga-Einsätze). „Mit der Unterstützung meiner Mitspieler und dank des Vertrauens von Wester (Anm. der Redaktion: Ennepetals Coach Sebastian Westerhoff) konnte ich mich hier so entwickeln“, ist Binyamin dankbar über die drei Saisons in Ennepetal.

Glücklich ist man dort aber nicht über den Abgang. "Für uns macht das keinen Sinn. Er hätte seine gute Saison vielleicht erst einmal bei uns bestätigen können, danach hätten wir ihn vielleicht auch in der Regionalliga untergebracht", ist der Sportliche Leiter Leon Enzmann, der ihn gerne gehalten hätte, enttäuscht: "Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, um ihn halten zu können. Er hat sich aber von dem Drumherum und dem schönen Stadion in Ahlen überzeugen lassen. Es ist aber alles sauber gelaufen und die Welt wird sich weiter drehen."

UPDATE Samstag, 26. April, 15 Uhr:

Inzwischen hat RWA die Pressemitteilung herausgegeben:

"Rot Weiss Ahlen verstärkt sich zur neuen Saison mit Ben Binyamin. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom Ligakonkurrenten TuS Ennepetal an die Werse und unterschreibt einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung bis 2027.

Der 24-jährige Binyamin hat sich in den vergangenen Jahren in der Oberliga Westfalen einen Namen gemacht – als lauffreudiger, passsicherer und torgefährlicher Mittelfeldakteur. In der laufenden Spielzeit überzeugte er mit neun Treffern und elf Assists in 30 Einsätzen – starke Werte, die nicht unbemerkt blieben.

Sportvorstand Dennis Kocker erklärt zur Verpflichtung: „Ben bringt ein gutes Gesamtpaket mit – technisch stark, mit Spielübersicht und Abschlussqualitäten. Wir glauben, dass er mit seiner Energie und Spielintelligenz genau der Typ Spieler ist, der uns im Zentrum weiterhelfen kann.“

Auch Binyamin selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, künftig Teil von Rot WeissAhlen zu sein. Die Gespräche mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen waren sehr positiv. Ich habe große Lust auf diese Herausforderung und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team eine stabile und erfolgreiche Saison spielen.“