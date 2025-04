Rot Weiss Ahlen: Nächster Topscorer kommt aus Ennepetal

Gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost" sagt Binyamin: "Das Stadion, die Fanszene und das Drumherum haben mich natürlich überzeugt. Jeder Fußballer spielt lieber vor 800 oder 1000 Zuschauern. Zudem hat Ahlen ambitionierte Pläne für die kommende Saison."

Viele Jahre beim Wuppertaler SV ausgebildet, u. a. U19-Bundesliga, startete Binyamin beim Westfalenligisten FC Iserlohn seine Seniorenkarriere. Auf Anhieb wurde der gebürtige Rumäne Leistungsträger (34 Partien, zwölf Tore) und bekam im Sommer 2022 die Chance in der Oberliga beim TuS Ennepetal. Auch dort gehörte er sofort zum erweiterten Stamm und entwickelte sich schnell zum Leistungsträger (83 Oberliga-Einsätze). „Mit der Unterstützung meiner Mitspieler und dank des Vertrauens von Wester (Anm. der Redaktion: Ennepetals Coach Sebastian Westerhoff) konnte ich mich hier so entwickeln“, ist Binyamin dankbar über die drei Saisons in Ennepetal.