Rot Weiss Ahlen: Keeper kehrt zu seiner ersten Senioren-Station zurück

Vom Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund kommt der 23-jährige Veith Walde an die Werse, wo er vor fünf Jahren seine Senioren-Laufbahn gestartet hatte und als Keeper Nr. 3 damals zu einem Einsatz in die Regionalliga West kam. Der Torhüter hat einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option unterschrieben.

Im Sommer 2019 wechselte Walde nach mehreren Jahren beim Hombrucher SV (u. a. U17-Bundesliga) in die U19 von RW Ahlen und gehörte bereits zum erweiterten Kader der 1. Mannschaft, der bekanntlich der "Corona-Aufstieg" in die Regionalliga gelang. In der vierthöchsten Spielklasse kam Walde hinter den Stammkeepern Bernd Schipmann und Rafael Hester nur zu einem Kurzeinsatz am 1. Spieltag gegen den Wuppertaler SV, weil sich Schipmann verletzte.

Es folgte im Sommer 2021 der Wechsel zum SC Preußen Münster II, bei dem er in zwei Jahren 27 Oberliga-Einsätze sammelte. Über kurze Stationen beim SV Schermbeck, beim TuS Bövinghausen und bei Türkspor Dortmund (12 Oberliga- und 6 Regionalliga-Einsätze) dürfte der Keeper langsam wieder etwas Konstanz in seiner Laufbahn suchen. Sein letzter Regionalliga-Einsatz für Türkspor Dortmund datiert vom 30. November 2024. Im März 2025 zog sich der Verein bekanntlich vom Spielbetrieb zurück.