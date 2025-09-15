Rot und drei Nackenschläge bringen Rosenthal-Team aus dem Konzept

Der FC Sulingen hat am 6. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den zuvor als Abstiegskandidat gehandelten TuS Leese unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Rosenthal mit 0:1 – und das unter besonderen Umständen: Bereits nach vier Minuten musste Sulingen in Unterzahl weiterspielen.
Was als Wiedergutmachung für die knappe Niederlage in Sudweyhe geplant war, entwickelte sich früh zum Albtraum. In der 4. Minute zog Jonas Rucks nach einem Konter der Gäste die Notbremse, Schiedsrichter Nils Haak zeigte folgerichtig Rot. Rosenthal sprach von einer „zurecht geahndeten Situation“ und musste den Matchplan komplett umstellen.
Trotz der personellen Unterzahl agierte Sulingen im Anschluss überraschend stabil. Zwischen der 20. und 44. Minute hatte das Heimteam sogar die besseren Möglichkeiten: Maurice Krüger und Bennet Grunert verpassten jedoch die Führung, mehrere Ecken sorgten für Gefahr – ein Treffer wollte aber nicht fallen.
Kurz vor der Pause dann der nächste Rückschlag: Frithjof Lohmeier musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden – ein herber Verlust für das Sulingener Konterspiel. Und es kam noch schlimmer: In der 45. Minute nutzte Jonas Haberland den Raum vor dem Strafraum und traf mit einem trockenen Flachschuss aus knapp 18 Metern zur 1:0-Führung für Leese.
„Drei Nackenschläge in einer Halbzeit“, resümierte Rosenthal. „Rote Karte, Verletzung Lohmeier, Gegentor – da waren die Köpfe unten.“ Dennoch lobte er den Einsatz seiner Mannschaft, die auch in der zweiten Hälfte tief verteidigte, diszipliniert blieb und dem Gegner kaum Torchancen erlaubte.
Offensiv fehlten allerdings die Kräfte, um in den Schlussminuten noch einmal entscheidend zuzulegen. „Wir wollten das Risiko im 10-Minuten-Takt steigern, aber am Ende war die Kraft weg“, so Rosenthal. „Keine Einwechslung oder taktische Änderung hat so gegriffen, dass wir noch zum Ausgleich gekommen wären.“
Während Sulingen mit nun sieben Punkten auf Platz elf zurückfällt, verschafft sich Aufsteiger Leese mit dem zweiten Saisonsieg etwas Luft im Tabellenkeller. Für den FC geht es in den kommenden Wochen darum, die Negativserie zu stoppen – und sich endlich wieder für engagierte Leistungen zu belohnen.
FC Sulingen – TuS Leese 1912 0:1
FC Sulingen: Thorben Klöcker, Dennis Könker, Jonas Ruks, Luca Robin Rosenthal, Maurice Krüger, Frithjof Lohmeier (39. Hugo Noske), Bennet Grunert (80. Marian Pingel), Maksim Ditmann, Rene Schomburg (60. Ricardo Scholtes), Rico Lüllmann, Jonas Lengauer - Trainer: Stefan Rosenthal
TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Lennart Rabe (75. Colin Hanke), Dustin Meinking, Marcel Hatzenbiller, Sedo Haso, Alexander Kuznecov (80. Maximilian Heidt), Robin Baciulis, Moritz Hunfeld, Jannik Hintz (42. Lucas Harmsen), Jonas Haberland (53. Florian Dralle) - Trainer: Jörg Raake
Schiedsrichter: Nils Haak
Tore: 0:1 Jonas Haberland (45.)