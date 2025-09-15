Rot und drei Nackenschläge bringen Rosenthal-Team aus dem Konzept

– Foto: FC Sulingen

Der FC Sulingen hat am 6. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den zuvor als Abstiegskandidat gehandelten TuS Leese unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Rosenthal mit 0:1 – und das unter besonderen Umständen: Bereits nach vier Minuten musste Sulingen in Unterzahl weiterspielen.

Was als Wiedergutmachung für die knappe Niederlage in Sudweyhe geplant war, entwickelte sich früh zum Albtraum. In der 4. Minute zog Jonas Rucks nach einem Konter der Gäste die Notbremse, Schiedsrichter Nils Haak zeigte folgerichtig Rot. Rosenthal sprach von einer „zurecht geahndeten Situation“ und musste den Matchplan komplett umstellen. Gestern, 15:00 Uhr FC Sulingen FC Sulingen TuS Leese 1912 TuS Leese 0 1 Abpfiff + Video

Trotz der personellen Unterzahl agierte Sulingen im Anschluss überraschend stabil. Zwischen der 20. und 44. Minute hatte das Heimteam sogar die besseren Möglichkeiten: Maurice Krüger und Bennet Grunert verpassten jedoch die Führung, mehrere Ecken sorgten für Gefahr – ein Treffer wollte aber nicht fallen. Kurz vor der Pause dann der nächste Rückschlag: Frithjof Lohmeier musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden – ein herber Verlust für das Sulingener Konterspiel. Und es kam noch schlimmer: In der 45. Minute nutzte Jonas Haberland den Raum vor dem Strafraum und traf mit einem trockenen Flachschuss aus knapp 18 Metern zur 1:0-Führung für Leese.