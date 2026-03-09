Rot-Schwarz Kiel clever – Jevenstedt spendabel beim 0:3 von Ismail Yesilyurt · Gestern, 22:41 Uhr · 0 Leser

Marc Zeller führt seine Erfolgsstory weiter -Treffer Nummer 23 und 24 gab es für den Liga-Toptorschützen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TuS Jevenstedt ist in die Restrunde der Landesliga Schleswig nicht so gut gestartet. Wobei alles relativiert werden muss, spielte man doch gegen zwei Topteams. Nach dem 2:7 gegen die SpVg Eidertal Molfsee in der Vorwoche folgte nun ein 0:3 gegen die SSG Rot-Schwarz Kiel. Die Kieler, Tabellendritte, nutzten die individuellen Fehler der Gastgeber eiskalt aus und holten sich drei wichtige Auswärtspunkte für einen längeren Aufenthalt im Topbereich der Tabelle. Dennoch bleiben die Jevenstedter über dem Strich – am kommenden Wochenende wartet ein Sechs-Punkte-Spiel in Schleswig beim TSV Friedrichsberg-Busdorf.

Solide Defensive – doch Fehler vor der Pause „Erste Halbzeit haben wir das eigentlich ganz gut gemacht, haben defensiv richtig gut gestanden“, sagte TuS-Trainer Jilani Ben Mahmoud, dessen Taktik und Marschroute aufging. Doch zwei individuelle Pannen innerhalb von fünf Minuten warfen die Gastgeber zurück: In der 37. Minute verlor die Defensive den Ball im eigenen Strafraum, eine ungestörte Flanke folgte – Marc Zeller reagierte am schnellsten und traf zum 0:1. „Wir spielen dann sogar noch einen Roten an, der Ball wird nach außen gelenkt, die Flanke wird nicht verhindert“, schilderte Mahmoud. Nur fünf Minuten später der nächste Fauxpas: Ein Spieler „haut über den Ball“, Zeller erhält die Vorlage und schießt zum 0:2. Rot-Schwarz-Trainer Ove Saß lobte auch die Disziplin seiner Abwehr: „Wir wussten, was uns erwartet – ein Gegner, der sich vor die Box schmeißt, um alles zu verteidigen. In der derzeitigen Situation haben sie über 90 Minuten leidenschaftlich gekämpft.“

Marc Zeller schraubt Bestmarke höher Marc Zeller zeigte wieder einmal seine Klasse vor dem gegnerischen Gehäuse. Der erfolgreichste Kieler Torschütze in der Nachkriegszeit schraubte die Bestmarke um zwei weitere Tore hoch. In der aktuellen sind es nun 24 Goals - bisher auch Bestwert in beiden Landesliga-Staffeln. Comeback von Lukas Seefeldt – Konter entscheidet Nach der Pause steigerte sich Jevenstedt merklich. Trainer Mahmoud brachte den nach längerer Verletzung zurückgekehrten Lucas Seefeldt, der sofort Torgefahr ausstrahlte. „Zweite Halbzeit war insgesamt okay von uns. Lukas war gesundheitlich längere Zeit raus, hat gleich wieder gemerkt, dass er Torgefahr ausströmt“, sagte der Coach. In der 57. Minute verpasste Seefeldt knapp, links am Tor vorbei. „Das waren Chancen, da hätten wir noch mal rankommen können.“

Die Rückkehr von Lucas Seefeldt (am Ball) ist für den TuS Jevenstedt überlebensnotwendig. – Foto: Ismail Yesilyurt