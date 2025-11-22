Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Marcel Becker
Rot nach sechs Minuten, vier Absagen und FC Union jubelt im Derby
Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags
Ein komprimierter, aber intensiver 14. Spieltag in der Bezirksliga Franken: Union Heilbronn ringt den Spitzenreiter im Stadtduell nieder, TG Böckingen setzt mit einem Auswärtssieg ein Ausrufezeichen. Mehrere Partien wurden abgesetzt, während Stetten/Kleingartach im Kellerduell wichtige Punkte holte und Wachbach in Erlenbach effizient vollstreckte.
Das Derby entschied Luciano Gruosso per Foulelfmeter (69.), nachdem Zino Baumann zuvor Gelb-Rot gesehen hatte (65.). Bereits in Halbzeit eins vergab David Gotovac einen Foulelfmeter (53.) – Union verteidigte den knappen Vorsprung resolut.
TG Böckingen legte durch Kevin Haas (25./34.) und ein Eigentor von Markus Braun (38.) früh den Grundstein, Haas erhöhte noch vor der Pause zum Hattrick (44.). Für Botenheim traf Max Gruber (64.), mehr ließ die stabile Gästeelf nicht zu.
Nach früher Roter Karte gegen Mario Lösch (7.) trafen Marcel Oechsner (8./Foulelfmeter), Simon Faber (26.) und Ralf Krestel (45.) zur komfortablen Führung. Pfedelbach verkürzte durch Jann Baust (51./59.), ehe Elias Bechtel in der Nachspielzeit (90.+1) den Heimsieg fixierte; Andreas Roth sah Gelb-Rot (82.).
Wachbach schlug mit Felix Gutsche (25.) und Justin Hepp (34.) effektiv zu, Erlenbach meldete sich durch Marcel Karle zurück (43.). In der Nachspielzeit setzte Sebastian Schurk (90.+2) den Schlusspunkt für die Gäste.