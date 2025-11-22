 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Becker

Rot nach sechs Minuten, vier Absagen und FC Union jubelt im Derby

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Ein komprimierter, aber intensiver 14. Spieltag in der Bezirksliga Franken: Union Heilbronn ringt den Spitzenreiter im Stadtduell nieder, TG Böckingen setzt mit einem Auswärtssieg ein Ausrufezeichen. Mehrere Partien wurden abgesetzt, während Stetten/Kleingartach im Kellerduell wichtige Punkte holte und Wachbach in Erlenbach effizient vollstreckte.

---

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
Abgesagt

Heute, 14:15 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
1
0
Abpfiff

Das Derby entschied Luciano Gruosso per Foulelfmeter (69.), nachdem Zino Baumann zuvor Gelb-Rot gesehen hatte (65.). Bereits in Halbzeit eins vergab David Gotovac einen Foulelfmeter (53.) – Union verteidigte den knappen Vorsprung resolut.

---

Heute, 14:30 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
1
4
Abpfiff

TG Böckingen legte durch Kevin Haas (25./34.) und ein Eigentor von Markus Braun (38.) früh den Grundstein, Haas erhöhte noch vor der Pause zum Hattrick (44.). Für Botenheim traf Max Gruber (64.), mehr ließ die stabile Gästeelf nicht zu.

---

Heute, 14:30 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
4
2
Abpfiff
+Video

Nach früher Roter Karte gegen Mario Lösch (7.) trafen Marcel Oechsner (8./Foulelfmeter), Simon Faber (26.) und Ralf Krestel (45.) zur komfortablen Führung. Pfedelbach verkürzte durch Jann Baust (51./59.), ehe Elias Bechtel in der Nachspielzeit (90.+1) den Heimsieg fixierte; Andreas Roth sah Gelb-Rot (82.).

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
1
3
Abpfiff

Wachbach schlug mit Felix Gutsche (25.) und Justin Hepp (34.) effektiv zu, Erlenbach meldete sich durch Marcel Karle zurück (43.). In der Nachspielzeit setzte Sebastian Schurk (90.+2) den Schlusspunkt für die Gäste.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 022.11.2025, 20:45 Uhr
Timo BabicAutor