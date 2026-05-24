Rot nach 6 Minuten: Löchgau siegt beim Dritten, Rutesheim dreht auf

– Foto: Sven Ebert

Am 28. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 hat das Fernduell um Meisterschaft und direkten Aufstieg weiter an Schärfe gewonnen. SKV Rutesheim und FV Löchgau lösten ihre schwierigen Auswärtsaufgaben und bleiben im Gleichschritt an der Spitze. Im Keller ist die Lage dagegen fast entschieden: SV Kaisersbach und SGM Krumme Ebene am Neckar sind abgestiegen, für GSV Pleidelsheim wird es immer düsterer. Von SG Weinstadt an aufwärts scheint die Lage deutlich ruhiger zu sein. Der Sonntag brachte damit keine Entscheidung, aber noch mehr Spannung für den Saisonendspurt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

SSV Schwäbisch Hall schien lange auf dem Weg zu einem ganz wichtigen Heimsieg zu sein. Yannik Winker brachte die Gastgeber schon in der 7. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Mark Varga in der 30. Minute mit einem Eigentor auf 2:0 stellte. Doch TSV Ilshofen fand noch vor der Pause zurück: Maximilian Krieger verkürzte in der 42. Minute auf 2:1. Danach stemmte sich Schwäbisch Hall gegen den Ausgleich, verteidigte leidenschaftlich und roch schon den Sieg. Doch tief in der Nachspielzeit folgte der Nackenschlag: Leandro Mlinaric unterlief in der 90.+6 Minute ein Eigentor zum 2:2. Für Ilshofen war es ein später, wertvoller Punkt. Für Schwäbisch Hall fühlte sich dieses Remis wie eine Niederlage an.

---

Für die bereits abgestiegene SGM Krumme Ebene am Neckar wurde es der nächste Abend ohne Hoffnungsschimmer. TSG Öhringen stellte früh die Weichen auf Sieg, als Lorik Makolli bereits in der 3. Minute per Foulelfmeter das 0:1 erzielte. Die Gäste kontrollierten die Partie und ließen wenig Zweifel daran, wer hier dringendere sportliche Ziele verfolgt. Noch vor der Pause erhöhte Erkan Odabasi in der 42. Minute auf 0:2. Direkt nach dem Seitenwechsel setzte Luca Provvido in der 48. Minute das 0:3 nach. Öhringen blieb damit im oberen Verfolgerfeld und nutzte die Gelegenheit mit der nötigen Konsequenz. Für Krumme Ebene war es ein weiterer Abend, der nur noch das bittere Ende einer schweren Saison untermauerte. ---

Was für ein Auftritt von TV Oeffingen. Schon in der 7. Minute brachte Kevin Kloos die Gäste mit 1:0 in Führung. SV Leonberg/Eltingen antwortete zwar schnell durch Marco Seufert, der in der 14. Minute zum 1:1 traf, doch danach riss Oeffingen das Spiel immer mehr an sich. Maldin Ymeraj erzielte in der 41. Minute das 1:2 und stellte kurz nach der Pause in der 50. Minute auf 1:3. Spätestens damit war die Partie gekippt. Kevin Kloos traf in der 75. Minute erneut, ehe Emanuel Broos in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 1:5 setzte. Oeffingen sprang damit auf 41 Punkte und setzte ein klares Signal im Kampf um ein sorgenfreies Saisonende. Leonberg/Eltingen kassierte dagegen einen herben Dämpfer. ---

Das Spiel war ein offener Schlagabtausch, wild, laut und gnadenlos. Jan Schlipf brachte GSV Pleidelsheim in der 14. Minute mit 1:0 in Führung, doch fast im Gegenzug glich Manuel Mahr ebenfalls in der 14. Minute zum 1:1 aus. Nils Rein traf in der 17. Minute zum 1:2, ehe Kevin Sirch in der 35. Minute das 2:2 erzielte. Robin Bender ließ Pleidelsheim in der 45.+3 Minute sogar vom 3:2 träumen. Doch nach der Pause brach alles über die Gastgeber herein. Nils Rein traf in der 46. Minute zum 3:3, Mattia Trianni schlug in der 52. und 53. Minute doppelt zu, ehe Fatlum Maliqi in der 63. Minute das 3:6 erzielte. Für Pleidelsheim war es eine verpasste Riesenchance im Keller. Neckarsulm dagegen verschaffte sich mit Wucht Luft. ---

Vor 120 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Begegnung. Das 1:0 erzielte Tim Messner in der 21. Minute. Noch vor dem Seitenwechsel bauten die Hausherren die Führung weiter aus, als Maximilian Schön in der 38. Minute zum 2:0 traf. In der zweiten Halbzeit investierte die SG Weinstadt mehr und erzwang den Anschluss. Den Treffer zum 2:1 markierte Faton Sylaj in der 77. Minute per Foulelfmeter. Die Schlussphase war von Hektik geprägt. In der 90. Minute sah Torschütze Faton Sylaj die Gelb-Rote Karte. Am Ende zitterten die Crailsheimer den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherten sich drei wichtige Punkte. ---

Ein sportliches Drama erlebten die 80 Zuschauer in der Partie zwischen der SpVgg Satteldorf und dem TSV Heimerdingen 1910. Lange Zeit deutete alles auf eine torlose Punkteteilung hin. Das entscheidende Tor zum 0:1-Endstand erzielte Marius Riedmiller in der 90. Minute für die Heimerdinger. Während die Gäste einen späten Auswärtssieg feierten, blieben die Satteldorfer fassungslos und ohne Ertrag zurück. ---

SV Kaisersbach erwischte gegen den Spitzenreiter den besseren Beginn und ging in der 24. Minute durch Gökhan Alkan mit 1:0 in Führung. Für einen Moment lag eine Überraschung in der Luft. Doch SKV Rutesheim reagierte mit der Ruhe und Wucht eines Titelkandidaten. Flavio Heiler glich in der 38. Minute zum 1:1 aus und stellte das Spiel noch vor der Pause wieder auf Anfang. Nach dem Seitenwechsel drückte Rutesheim dann mit aller Konsequenz durch. Laurin Stütz traf in der 60. Minute zum 1:2, Maxim-Maurice Russ erhöhte in der 77. Minute auf 1:3. Den Schlusspunkt setzte erneut Laurin Stütz in der 90. Minute mit dem 1:4. Rutesheim bleibt damit Tabellenführer, Kaisersbach musste nach großem Anfang erneut erleben, wie hart diese Saison für den Absteiger verlaufen ist. ---

Dieses Spiel war von der ersten Minute an aufgeladen. Für FV Löchgau wurde es schon in der 6. Minute dramatisch, als Janis Feufel wegen Notbremse Rot sah. Mehr als 80 Minuten in Unterzahl gegen einen starken Aufsteiger – schwerer kann ein Auswärtsspiel im Titelrennen kaum werden. Doch Löchgau hielt stand und zeigte eine Nervenstärke, die im Aufstiegskampf den Unterschied machen kann. Trotz Unterzahl schlugen die Gäste eiskalt zu. In der 22. Minute erzielte Ivanilson Guerra Matias das entscheidende 0:1. Danach stemmte sich SG Schorndorf gegen die Niederlage, fand aber keinen Weg an diesem entschlossenen Gegner vorbei. Löchgau bleibt damit drei Punkte hinter Rutesheim und hält das Titelrennen offen. Schorndorf verpasste dagegen die Chance, im oberen Drittel noch einmal ein deutliches Zeichen zu setzen.