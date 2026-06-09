Rot gegen Grün: Oldendorf und Visselhövede mobilisieren ihre Fans

SV Viktoria Oldendorf – Foto: Thies Meyer

Während Viktoria Oldendorf ein gemeinsames Fantreffen organisiert, bietet der VfL Visselhövede einen Fanbus nach Bülstedt an. Oldendorf setzt dabei auf Rot, Visselhövede auf Grün.

Der SV Viktoria Oldendorf lädt seine Anhänger ab 18 Uhr zu einem Fantreffen in die 1st Mile ein. Dort sollen sich Fans und Unterstützer gemeinsam auf die Party einstimmen.

Für Besucher in roter Kleidung oder mit Fanschal hat der Verein eine besondere Aktion vorbereitet. Sie erhalten einen halben Liter Bier sowie einen Kurzen kostenlos.

Nach dem Fantreffen ist um 19.15 Uhr die gemeinsame Abfahrt an der 1st Mile geplant. Der Verein ruft seine Anhänger dazu auf, rote Shirts, Schals, Fahnen und weitere Fanartikel mitzubringen. Je mehr Rot auf den Rängen zu sehen ist, desto besser aus Sicht des Vereins.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SV Viktoria Oldendorf (@svviktoriaoldendorf)

Visselhövede Werk Fanbus nach Bülstedt

Auch der VfL Visselhövede mobilisierte seine Anhänger für das Relegationsspiel. Der Verein bietet einen Fanbus an, der die Zuschauer gemeinsam nach Bülstedt bringt.

Die Fahrt kostet zehn Euro pro Person, Getränke sind im Preis enthalten. Anmeldungen nimmt der VfL über seine Instagram- und Facebook-Kanäle entgegen.

Darüber hinaus hat der Verein eine Freibier-Aktion angekündigt. Für jeden Zuschauer in grüner Kleidung, der die Mannschaft beim Relegationsspiel unterstützt, gibt es beim nächsten Heimspiel einen Liter Freibier.

Der VfL ruft seine Anhänger dazu auf, den Bus vollzumachen, Freunde mitzubringen und Bülstedt in Grün zu färben.